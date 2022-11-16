  2. علوم وتكنولوجيا
  3. أخبار التكنولوجيا

"ناسا" تطلق أقوى صاروخ بالعالم لمهمة "أرتيميس 1" بالفضاء

تاريخ النشر: 16/11/2022 - 12:15

"ناسا" تطلق أقوى صاروخ بالعالم لمهمة "أرتيميس 1" بالفضاء
(Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب

انطلق أقوى صاروخ في العالم، "إس إل إس"، الأربعاء، للمرة الأولى من فلوريدا، في بداية مهمة "أرتيميس" للعودة الأميركية إلى القمر، على ما أفادت مراسلة وكالة "فرانس برس" في المكان.

فقد انطلق الصاروخ ليلا وسط كرة لهب عملاقة عند الساعة 01,47 (06,47 ت غ) من مركز كينيدي الفضائي، لتنجح تاليًا المحاولة الثالثة بعد فشل محاولتي إطلاق سابقتين في اللحظات الأخيرة بسبب مشكلات فنية، ثم إرجاء المهمة لأسابيع جراء أعاصير ضربت الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تستمر مهمة "أرتيميس 1" 25 يومًا في المجموع، فيما قد تشكّل مراحل عدة مشكلات إضافية. لكنّ الإطلاق الأول لهذا الصاروخ العملاق البالغ علوّه 98 مترا والذي بدأ تطويره منذ أكثر من عقد، يمثّل منذ الآن نجاحًا بحد ذاته لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا).

وفي هذه الرحلة التجريبية التي تنطلق بعد نصف قرن من آخر رحلة أميركية إلى القمر ضمن برنامج "أبولو"، لن تهبط الكبسولة أوريون غير المأهولة على القمر، بل ستقترب منه عند مسافة تصل إلى 64 ألف كيلومتر، في رقم قياسي لمركبة قابلة للسكن.

وترمي المهمة الجديدة إلى التحقق من أن هذه المركبة الجديدة آمنة لنقل طواقم مستقبلية إلى القمر في السنوات المقبلة.

ويشكل هذا الحدث الانطلاقة الكبيرة لبرنامج "أرتيميس" الرامي إلى إرسال أول امرأة وأول شخص من أصحاب البشرة الملونة إلى القمر. ويرمي البرنامج إلى إقامة وجود بشري دائم على القمر تحضيرًا للتوجه إلى المريخ.

وقال رئيس وكالة "ناسا"، بيل نيلسون، الثلاثاء، إن "هذا الصاروخ حمل معه الكثير من العرق والدموع".

ورغم حصول الإطلاق في وقت متأخر ليلًا، حضر حوالي مئة ألف شخص إلى المكان لمتابعة المشهد المنتظر، خصوصًا في الشواطئ المحيطة بمركز كينيدي.

بودكاست عرب 48

#"ناسا"
#"إس إل إس"
#أقوى صاروخ في العالم
#مهمة "أرتيميس"
#العودة الأميركية إلى القمر

حوارات

حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 
حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 

2022-11-12

حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي
حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي

2022-11-05

حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي
حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي

2022-10-29

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تقرير: غالبيّة التزامات الشركات بشأن الحياد الكربونيّ ليست كافية
تقرير: غالبيّة التزامات الشركات بشأن الحياد الكربونيّ ليست كافية

2022-11-15

عمليات زرع خلايا من البنكرياس قد "تغير حياة" مرضى السكري
عمليات زرع خلايا من البنكرياس قد "تغير حياة" مرضى السكري

2022-11-13

السعودية تعرض "رؤية خضراء".. خبراء وعلماء مناخ يشككون
السعودية تعرض "رؤية خضراء".. خبراء وعلماء مناخ يشككون

2022-11-13

الأكثر قراءة

عملية

عملية "أريئيل": استشهاد المنفذ ومقتل 3 مستوطنين

2022-11-15
حالة الطقس: أجواء غائمة والحرارة بانخفاض

حالة الطقس: أجواء غائمة والحرارة بانخفاض

2022-11-15
مفاجأة: بايرن ميونخ يتحرك لضم كريستيانو رونالدو

مفاجأة: بايرن ميونخ يتحرك لضم كريستيانو رونالدو

2022-11-15
الإدارة الأميركية لنتنياهو: لن نعمل مع سموتريتش وبن غفير

الإدارة الأميركية لنتنياهو: لن نعمل مع سموتريتش وبن غفير

2022-11-15
تقرير إسرائيلي: رسائل العمليات المسلحة لإسرائيل والسلطة الفلسطينية

تقرير إسرائيلي: رسائل العمليات المسلحة لإسرائيل والسلطة الفلسطينية

2022-11-15