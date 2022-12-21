  2. علوم وتكنولوجيا
  3. أخبار التكنولوجيا

فشل أول رحلة تجارية لصاروخ "فيغا-سي" الفضائي

تاريخ النشر: 21/12/2022 - 07:14

فشل أول رحلة تجارية لصاروخ "فيغا-سي" الفضائي
الصاروخ دقائق قبل إطلاقه (أ.ب)
عرب ٤٨ /وكالات

أعلنت مجموعة "أريان سبيس" أنّ الصاروخ الفضائي الأوروبي "فيغا-سي" الذي كان يفترض به أن يقوم بأول رحلة تجارية له، الثلاثاء، أقلع من قاعدة كورو في غوايانا الفرنسية وعلى متنه قمران اصطناعيان تابعان لإيرباص، لكن مهمة إطلاقه فشلت بعيد دقائق قليلة.

وقال رئيس المجموعة ستيفان إسرائيل إن "المهمة ضاعت"، مشيرا إلى أنه بعد حوالى 10 دقائق من إقلاعه خرج الصاروخ عن مساره المحدد ثم توقفت البيانات عن الوصول إلى مركز التحكم الأرضي.

وفي بيان مقتضب قالت "أريان سبيس" إنه "بعد حوالي دقيقتين و27 ثانية من الإقلاع، حدث خلل في زيفيرو 40"، الطبقة الثانية من الصاروخ، "الأمر الذي أنهى مهمة فيغا-سي".

وأوضح البيان أن "تحليلات البيانات جارية لتحديد أسباب هذا الفشل".

وستعقد المجموعة مؤتمرا صحافيا في قاعدة كورو الفضائية، اليوم الأربعاء.

وكان مفترضاً بهذا الصاروخ أن يضع في رحلته التجارية الأولى هذه قمرين اصطناعيين لرصد الأرض من صنع أيرباص.

وتقررت هذه الرحلة التجارية الأولى للصاروخ، بعد نجاح عملية إطلاقه في 13 تمّوز/يوليو.

بودكاست عرب 48

#فيغا-سي
#الصاروخ الفضائي
#إطلاق
#فشل
#رحلة تجارية
#الإقلاع

حوارات

حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"
حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"

2022-12-10

حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل
حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل

2022-12-03

حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر
حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر

2022-11-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"كوب15": اتفاق تاريخي بالإجماع بشأن التنوع البيولوجي
"كوب15": اتفاق تاريخي بالإجماع بشأن التنوع البيولوجي

2022-12-19

إقلاع القمر الاصطناعي الجديد لرصد المياه على كوكب الأرض
إقلاع القمر الاصطناعي الجديد لرصد المياه على كوكب الأرض

2022-12-16

العلماء يتوصلون إلى تفسير: ما سبب الطفرة الغامضة في انبعاثات غاز الميثان؟
العلماء يتوصلون إلى تفسير: ما سبب الطفرة الغامضة في انبعاثات غاز الميثان؟

2022-12-15

الأكثر قراءة

المرصد: مقتل عسكريَيْن في القصف الإسرائيلي على محيط دمشق

المرصد: مقتل عسكريَيْن في القصف الإسرائيلي على محيط دمشق

2022-12-20
حالة الطقس: أجواء مشمسة وصافية

حالة الطقس: أجواء مشمسة وصافية

2022-12-20
قطار

قطار "العفولة – جنين" يهدد بمصادرة نحو 1700 دونم من أراضي المقيبلة

2022-12-20
وصول منتخب الأرجنتين الفائز بكأس مونديال قطر إلى بوينوس أيريس

وصول منتخب الأرجنتين الفائز بكأس مونديال قطر إلى بوينوس أيريس

2022-12-20
استشهاد ناصر أبو حميد: إصابات بعضها بالرصاص الحيّ خلال مواجهات في الضفة

استشهاد ناصر أبو حميد: إصابات بعضها بالرصاص الحيّ خلال مواجهات في الضفة

2022-12-20