دليلك الشامل عن الأقراص الصلبة HDD

تُعد واجهة اتصال الأقراص الصلبة إحدى الجوانب الأساسية في الحاسوب، حيث تسمح للمستخدم بتوصيل الأقراص الصلبة بالحاسوب، وتختلف أنواع الواجهات الخاصة بهذه الأقراص بالشكل والحجم والسرعة التي يدعمها

هل تتطلع لشراء محرك أقراص ثابتة ولكن لا تعرف من أين تبدأ؟ لا تقلق، لدينا جميع المعلومات التي تحتاجها هنا. سنناقش الأنواع المختلفة من محركات الأقراص الصلبة، والميزات التي يجب البحث عنها، وكيفية التأكد من حصولك على أفضل صفقة عند شرائها.

أهم مميزت القرص الصلب HDD

سعة القرص الصلب

تعتبر السعة هي العامل الأساسي في اختيار محرك الأقراص الصلبة ويمكن العثور على محركات الأقراص الصلبة بسعات تتراوح بين 250 غيغابايت إلى 16 تيرابايت.

يجب اختيار السعة المناسبة للهارد ديسك وفقا لاحتياجاتك الفردية، مثل حجم الملفات التي تريد تخزينها على القرص الصلب. ويمكن الحصول على المزيد من التفاصيل والمعلومات حول سعة الأقراص الصلبة من خلال الاطلاع على تفاصيل المنتج المتاح عند شرائه من المتاجر الإلكترونية أو مواقع الإنترنت المختصة.

سرعة القرص الصلب

تشير سرعة محرك الأقراص الصلبة إلى مدى سرعة دوران الأقراص الصلبة في الدقيقة الواحدة حيث يمكن أن تتراوح سرعة الأقراص الصلبة بين 5400 و7200 لفة في الدقيقة.

بشكل عام، يعتبر محرك الأقراص الصلبة ذو السرعة الأعلى هو الخيار الأفضل للحصول على أداء أسرع. كما تعد سرعة الأقراص الصلبة من العوامل المهمة في سرعة تشغيل الحاسوب والتأثير على الأداء. فكل ما كانت سرعة الأقراص الصلبة أعلى، كلما تم تنفيذ العمليات بسرعة أكبر وتشغيل البرامج بصورة أسرع.

بالإضافة إلى ذلك فإن سرعة الأقراص الصلبة تؤثر على سرعة نقل البيانات وتخزين الملفات. لذلك تعد هذه الخاصية من العوامل المهمة التي يجب مراعاتها عند اختيار قرص صلب جديد لضمان التشغيل السلس والأداء الأمثل للحاسوب.

واجهة الاتصال في الأقراص الصلبة

تُعد واجهة اتصال الأقراص الصلبة إحدى الجوانب الأساسية في الحاسوب، حيث تسمح للمستخدم بتوصيل الأقراص الصلبة بالحاسوب، وتختلف أنواع الواجهات الخاصة بهذه الأقراص بالشكل والحجم والسرعة التي يدعمها كل نوع منها، مما يجعل المستخدم قادرا على اختيار الأفضل حسب احتياجاته ومتطلباته.

تعمل الواجهات عادة بطريقة بسيطة وفعالة، حيث يتم توصيل الأقراص الصلبة بالكابل المناسب، ومن ثم يتم توصيله بالحاسوب لتبدأ عملية التوصيل ونقل البيانات. وبفضل هذه الواجهات يستطيع المستخدم تحرير أقصى قدر من مساحة القرص الصلب وتخزين المزيد من الملفات والبيانات بسهولة وسرعة عالية.

يعتمد نوع واجهة الاتصال بين محرك الأقراص الصلبة ولوحة الأم على نوع وتاريخ الحاسوب الخاص بك. إذ يوجد عدة واجهات اتصال مثل (IDE, SATA, SCSI, SAS, NVMe)، ويوصى بشدة باختيار واجهة (SATA 3.0) بسرعة نقل بيانات تصل إلى 6 غيغابايت في الثانية.

التقنيات المتقدمة

تدعم محركات الأقراص الصلبة الحديثة تقنيات متقدمة مثل تقنية الذاكرة المؤقتة (cache) وتقنية التشفير والحماية من الصدمات والاهتزازات. حيث يمكن أن تزيد هذه التقنيات من أداء القرص الصلب وتعزز عامل الأمان.

تكلفة الشراء

تتأثر تكلفة محرك الأقراص الصلبة بالعوامل المذكورة أعلاه، بما في ذلك السعة والسرعة وواجهة الاتصال والتقنيات المتقدمة والعلامة التجارية. يمكن أن تكون الأسعار متفاوتة، لذلك يجب البحث جيدا والمقارنة بين المنتجات المختلفة للحصول على أفضل قيمة مقابل المال.

الصيانة والدعم

توفر بعض العلامات التجارية خدمة الصيانة والدعم، مثل الإصلاح والاستبدال في حالة الأعطال، مما يجعلها خيارا جيدا للتأكد من استمرارية عمل محرك الأقراص الصلبة لفترة أطول.

باختصار يجب النظر في العديد من العوامل عند شراء محرك الأقراص الصلبة، بما في ذلك السعة والسرعة وواجهة الاتصال والتقنيات المتقدمة والعلامة التجارية والتكلفة والصيانة والدعم. ويتوجب البحث والمقارنة بين المنتجات المختلفة للحصول على أفضل قيمة مقابل المال إذ أنه باختيار الهارد ديسك المناسب يمكن تحقيق أداء ومساحة أفضل.

ما هي أفضل أنواع الأقراص الصلبة التي يُنصح بشرائها؟

إن الإجابة على هذا السؤال تعتمد على رغبتك بالتفصيل، إذ تختلف أنواع الأقراص الصلبة بين بعضها، فمنها من يدعم الأداء أكثر من التخزين، ومنها بالعكس، وقد تجد أحيانا أنواعا تقدم أداء وتخزينا لا نظير لهما، ومن أهم أنواع (HDD) على العموم:

Seagate Barracuda

يعد محرك الأقراص "باركودا" من "سيغيت" واحدا من أهم وأقوى الأقراص الصلبة مؤخرا، على الرغم من ذاكرة تخزينه المؤقتة المحدودة نسبيا، إلا أنه يتميز بسرعة قراءة بيانات كبيرة وأداءٍ عالٍ بمعدل 7200 دورة في الدقيقة وسرعة نقل 6 غيغابايت، ولعل نسخة 2 أو 3 تيرابايت تعد من القطع الممتازة كونها تحقق توازنا ما بين الجودة العالية والتكلفة المنخفضة.

WD Blue Desktop

لعل محركات أقراص (WD Blue) من "ويسترن ديجيتال" هي المجموعة الأكثر عملية في القائمة، إذ أتاحت الشركة المصنعة مجموعة متنوعة من محركات الأقراص الصلبة تتراوح سعات تخزينها من 500 غيغابايت إلى 6 تيرابايت بأسعار مقبولة لا تختلف كثيرا بين القطع المختلفة.

فمثلا هناك تصاميم متوفرة تعطي سرعة دوران 7200 دورة في الدقيقة لا يزيد سعرها عن الأنواع الأقل سرعة إلا بمقدار بسيط، هذا ما جعل (WD Blue) مناسبة وديناميكية لجميع أجهزة الكومبيوتر ولا سيما متوسطة الميزانية.

Toshiba X300

على الرغم من تراجع اسم شركة "توشيبا" في مجال الحواسيب المحمولة مؤخرا، لكنها لا تزال من أفضل المصنعين لقطع الكومبيوتر وإكسسواراتها، إذ يتميّز محرك الأقراص الصلبة (X300) من "توشيبا" بالأداء والتخزين العاليين والتكلفة المنخفضة، فهو يأتي بسعة تخزين 4 إلى 6 تيرا بايت، وذاكرة تخزين مؤقت 128 ميغابايت وسرعة دوران 7200 دورة في الدقيقة، وهذا كله يجعل محرك أقراص "توشيبا" خيارا ممتازا يضمن الجودة العالية والكلفة المنخفضة.

WD VelociRaptor

لعل هذا القرص الصلب هو النوع المفضل عندما يتعلق الأمر بألعاب الكمبيوتر والتطبيقات الأخرى التي تتطلب أداء عاليا، فمن المعروف أن محركات الأقراص الثابتة (SSD) هي المختارة للأداء العالي، لكن (WD Velociraptor) يتمتع بسرعة دوران هائلة تقدر بـ10000 دورة في الدقيقة مع سعة تخزين 6 تيرابايت ومبرد مدمج، كل هذا يجعل تشغيل الألعاب الكبيرة وتخزينها ممكنا كما لو أنك تستخدم (SSD).

ولحسم الجدل بين سرعة أداء محركات الأقراص الثابتة (SSD) وسعة تخزين محركات الأقراص الصلبة (HDD)، تتوفر اليوم ما يدعى بمحركات الأقراص الهجينة (SSHD) أو (solid state hybrid drivers) والتي حققت تحولا مهما في عالم محركات الأقراص بقدرتها على الجمع بين صفات ومميزات النمطين السابقين بجودة عالية وتكلفة مقبولة.