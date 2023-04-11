هل أصبح ممكنا تحويل الكلمات إلى نماذج ثلاثية الأبعاد؟

إن تطبيق Point E لايزال بحاجة إلى تطوير وإضافة ميزات لأن الفكرة الأساسية من إنتاجه موجودة بالفعل وهي إنشاء نموذج ثري دي من الكلمات أو النصوص بمساعدة الذكاء الاصطناعي Open ai

ظهرت النماذج ثلاثية الأبعاد حديثا وأحدثت فرقا واسعا في مجال شرح وتوضيح الأفكار المتعلقة بعدة مجالات وأصبح استخدامها على نطاق واسع، مثلا من قبل العلماء والمهندسين والمؤرخين والمعماريين.

وقد نجح الذكاء الاصطناعي بوضع تطبيقات تسمح بإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد من نصوص وكلمات مما ساعد الكثيرين على إنجاز أعمال إبداعية بوقت أقل من اللازم، وفي هذا المقال نوضح كيفية تحويل الكلمات إلى نموذج ثلاثي الأبعاد بواسطة تطبيق تم تطويره حديثا يختص بهذا الغرض هو Point E.

ما هو تطبيق Point E الخاص بإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد؟

يمتلك الذكاء الاصطناعي من (open ai) حديثا تقنية جديدة من خلال تطبيق Point E حيث بإمكانه المساعدة على الحصول على أي شيء عن طريق تحويل النص والكلمات إلى نماذج ثلاثية الأبعاد، فنجح هذا التطبيق بتسريع مهمة إنشاء صور من النص، لذا أصبح مساهما رئيسيا للفنانين المختصين بأعمال الثري دي لإتمام أعمالهم الإبداعية في وقت قصير.

ويعتبر تطبيق Point E أحد التطبيقات الحديثة القادرة على تكوين نماذج ثري دي من النص، ويتألف التطبيق من نموذجين هما:

تحويل نص الكلام إلى صورة.

تحويل الصورة بعد ذلك إلى كائن ثلاثي الأبعاد.

ورغم أن التطبيق ما يزال حديثا واستخدامه غامضا إلا أنه يعِد بإضافة خصائص جديدة، حيث ينشأ التطبيق أساسا من مجموعة نقاط ثلاثية الأبعاد تدعمها (GPU NVIDIA) وهي عبارة عن ذكاء اصطناعي جديد لـ(Open Ai)، حيث يكتب المستخدم أمرا في النص ليحصل على النتيجة المطلوبة. ورغم أن التطبيق بمراحله الأولى غير قادر على إنشاء نموذج صلب، إلا أنه بإمكانه تمثيل شكل ثري دي باستخدام نماذج من النقاط.

ويعمل الذكاء الاصطناعي على إنشاء مجموعة نقاط صغيرة وبعد دمجها يمكن رؤيتها في بعد ثالث، وهكذا جاء اسم التطبيق Point E، حيث أن الاسم يتعلق بالنقاط عنقودية الشكل ورمز E يدل على الكفاءة. ولأن الذكاء الاصطناعي هو الأسرع في إنجاز التطبيقات، سيكون الأسرع أيضا في إنشاء النماذج ثلاثية الأبعاد، فالكائن بحد ذاته يمكن تعريفه بأنه مجموعة نقاط يمكن مشاهدتها في البعد الثلاثي من خلال التطبيق القادر على تحويل مجموعات من النقاط إلى شبكات.

إن تطبيق Point E لايزال بحاجة إلى تطوير وإضافة ميزات لأن الفكرة الأساسية من إنتاجه موجودة بالفعل وهي إنشاء نموذج ثري دي من الكلمات أو النصوص بمساعدة الذكاء الاصطناعي Open ai (مؤسس أساسي لشات chat GPT)، وعلى الرغم من تحديثه إلا أنه ما يزال يفتقر لبعض النقاط في تصميمه ما أدى لجعل الأشكال غير منتظمة حيث أن هناك العديد من القوالب الثنائية لإنشاء مشروع معين.

يستخدم الذكاء الاصطناعي Open Ai وسيلتين نموذجيتين إحداهما تتعلق بعملية تحويل النص وفهم الأمر المكتوب، والأخرى ترتكز على تشكيل نموذج ثلاثي الأبعاد ثم الترجمة بفاعلية بين الاثنتين، فينتج لدينا نموذجان هما الصورة والكائن ثلاثي البعد.

ما هي أهم ميزات تطبيق Point E؟

بعد معرفة قدرة هذا التطبيق على تصنيع منتجات ثلاثية الأبعاد وتحويل النصوص والكلمات إلى نماذج الثري دي، وعند تطويره أكثر ليصبح قادرا على إنشاء رسوم متحركة وألعاب، نتعرف على أهم مميزات هذا التطبيق:

استخدامه في العديد من مجالات إنشاء الكائنات ثلاثية البعد كالشركات الهندسية المعمارية لتقديم مشاريع وتصوّر أشكالها، بالإضافة للمسلسلات والأفلام. التطور الكبير في أدوات الذكاء الاصطناعي يثير الاهتمام كونه يشكل ظاهرة تتمتع بالعديد من الميزات. تحويل كلمات ثنائية الأبعاد إلى ثلاثية الأبعاد ويستطيع توليد صور ثلاثية الأبعاد من النص. العمل على هذا التطبيق Point E لا يحتاج إلى جهاز حاسوب بإمكانيات كبيرة، ويمكن إنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد بأقل الإمكانيات وفي أقل من دقيقتين. إنشاء نماذج وكائنات ثلاثية الأبعاد تنتشر في العالم ضمن مجال الذكاء الصناعي. إن تطبيق Point E هو تطبيق مفتوح المصدر ومجاني والكود الخاص به متاح على (Github)، حيث بالإمكان التعديل عليه عن طريق المطورين، ولكن يتطلب الأمر أن تكون على معرفة كافية بالأوامر واستعمال لغة (PYTHON). يعمل التطبيق على إنتاج غيوم من النقاط الملونة والتي تتطابق مع متطلبات النص. يعد التطبيق سريعا جدا في تنفيذ الأوامر من التطبيقات الأخرى.

كيف يعمل تطبيق Point E؟

يعمل التطبيق من خلال مرحلتين، الأولى هي تحويل النص إلى صورة عبر توليد كائن صناعي حين تلقي الأمر النصي، ثم بعد ذلك يجري تحويل الصورة إلى نموذج ثلاثي الأبعاد، ومن الضروري معرفة أنه لا تتم عملية إنشاء كائنات ثلاثية الأبعاد بمعناها التقليدي، ولكن يتم توليد غيوم من النقط، ومجموعات منفصلة داخل الفضاء لتمثيل شكل ثلاثي البعد، حيث قام المطورون بتدريب نظام إضافي للذكاء الاصطناعي لأجل تحويل النقاط هذه إلى شبكات.

إن تطبيق Point E ليس مثاليا لأقصى درجة ففي بعض الأوقات من الممكن أن يفشل الذكاء الاصطناعي المصمم في إنشاء المشروع وفهم الأمر النصي، ولكن مع مرور الوقت من الممكن أن يتطور العمل في التطبيق ويخضع لتسريع في إنجاز الأوامر بدقة، حتى يصبح قادرا على إنتاج بعض التفاصيل بجزء من الثانية، وبالتالي نستطيع الحصول على نماذج ثلاثية الأبعاد وكائنات عالية الجودة.

هل يوجد عيوب في برنامج Point E للأندرويد؟

لا يمكن أن يتم استخدام تطبيق Point E بشكله المثالي حاليا فهو لا يزال تحت التجربة، حيث أعلن مطورو البرنامج عن إنشاء التطبيق فقط.

يعتمد الذكاء الصناعي على مجموعة المشاريع القائمة ليتم تقديم ما هو مطلوب لذا فإن إحدى مشاكل التطبيق ترتبط بموضوع حقوق النشر، وهذه المشكلة بسيطة ويتم العمل على حلها بأسرع وقت، كما أن تجميع غيوم النقاط في تطبيق Point E على الرغم من سهولته إلا أنه ليس بالدقة المثالية.

كما أن النموذج يمكن أن يغفل عن أجزاء من الكائن وبالتالي تظهر أشكال مشوهة، وغالبا ما تكون بعيدة عن الشكل المطلوب، وبمجرد أن يتم إدخالها إلى تطبيق آخر مثلا (Blender)، تبدو شبيهة بصور ثلاثية الأبعاد.