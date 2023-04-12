قراصنة روس يخترقون مواقع للحكومة الكنديّة

قالت المتحدّثة باسم السلطة الكنديّة للمراقبة الإلكترونيّة أنّ "هذه الحوادث تلفت الانتباه، لكنّ تأثيرها ضئيل جدًّا على الأنظمة المعنيّة"

قال رئيس الوزرا الكنديّ، جاستن ترودو، إنّ قراصة مؤيّدون لروسيا، أعلنوا عن شنّ هجوم إلكترونيّ، كان قد استهدف مواقع حكوميّة كنديّة.

ويأتي هذا الهجوم، خلال زيارة ترودو لنظيره الأوكرانيّ. وأضاف ترودو، إنّ "ذلك لن يغيّر دعمنا الثابت لأوكرانيا".

وأضاف رئيس الوزراء الكنديّ في مؤتمر صحافيّ مشترك مع شميهال أنّ "مهاجمة قراصنة معلوماتيّة روس لبلدان تعبّر عن دعمها الثابت لأوكرانيا، أو تستقبل وفودًا أو قادة أوكرانيّين، ليست أمرًا نادرًا"، مشيرًا إلى أنّ "التوقيت ليس مفاجئًا".

وفرضت أوتاوا عقوبات جديدة تستهدف أفراد وكيانات روس عدد منها مرتبط بمجموعة فاغنر وقطاع الطيران الروسيّ إلى جانب القطاع الماليّ البيلاروسيّ.

وقال ترودو إنّ الهجوم الّذي تبنّته "نو نيم" (بلا اسم) في رسالة على تطبيق تلغرام، أدّى إلى توقّف عدد كبير من المواقع الرسميّة لبضع ساعات صباح الثلاثاء، بينها موقعًا رئيس الدولة ومجلس الشيوخ، خلال اجتماع بين دنيس شميهال وترودو في تورنتو.

وصرّحت روبين هوكو المتحدّثة باسم "مركز أمن الاتّصالات" لوكالة فرانس برس أنّه "ليس من غير المألوف رؤية هجمات حجب الخدمة (دي دوس) ضدّ الدول الّتي تستقبل مسؤولين من الحكومة الأوكرانيّة في زيارات".

وأضافت المتحدّثة باسم السلطة الكنديّة للمراقبة الإلكترونيّة أنّ "هذه الحوادث تلفت الانتباه، لكنّ تأثيرها ضئيل جدًّا على الأنظمة المعنيّة".

وأعلن رئيس الوزراء الأوكرانيّ الّذي سيزور واشنطن قريبًا، وترودو انتهاء المفاوضات الّتي تهدف إلى تحديث اتّفاقيّة التجارة الحرّة بين البلدين، وتسليم شحنات جديدة من الأسلحة والذخيرة الكنديّة إلى أوكرانيا، إلى جانب اتّفاق مع شركة "كاميكو" الكنديّة لتزويد أوكرانيا بالوقود النوويّ حتّى 2035.