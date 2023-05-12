إيلون ماسك يعيّن مديرة جديدة لمنصّة تويتر

وكان مستخدمون للموقع أيّدوا في كانون الأوّل/ديسمبر، تنحّي ماسك عن رئاسة الشبكة، على ما أظهرت نتائج استطلاع تعهّد الثريّ الأميركيّ المثير للجدل عند إطلاقه بالالتزام بنتيجته.

أعلن إيلون ماسك الخميس تعيين رئيسة جديدة بدلًا منه لمنصّة تويتر وشركة "إكس" الناشئة الّتي ستصبح مالكة لها.

وأبدى ماسك عبر حسابه على منصّة التواصل الاجتماعيّ حماسته "لتعيين رئيسة تنفيذيّة جديدة لإكس/تويتر" من دون أن يكشف اسمها. وأكّد أنّ المسؤولة الجديدة "ستبدأ مهامّها في غضون نحو ستّة أسابيع".

وكان مستخدمون للموقع أيّدوا في كانون الأوّل/ديسمبر، تنحّي ماسك عن رئاسة الشبكة، على ما أظهرت نتائج استطلاع تعهّد الثريّ الأميركيّ المثير للجدل عند إطلاقه بالالتزام بنتيجته.

وأتى الاستطلاع بعد أسابيع من تولّيه المنصب الأعلى في المجموعة الّتي استحوذ عليها في صفقة تجاوزت قيمتها 40 مليار دولار.

وأشار ماسك إلى أنّه سينتقل إلى موقع "رئيس مجلس الإدارة التنفيذيّ" وكبير المسؤولين التكنولوجيّين، على أن تشمل مهامّه "الإشراف على الإنتاج وعمليّات الأنظمة والبرامج".

وتعرّض ماسك لانتقادات واسعة منذ بدء تولّيه الإشراف على تويتر، على خلفيّة أنّ هذا الدور يشغله عن مهامّه الأخرى في شركتيه "تيسلا" و"سبايس إكس".

كما أثار الجدل منذ استحواذه على منصّة تويتر في تشرين الأوّل/أكتوبر، إذ سرح غالبيّة الموظّفين فيها، وسمح بعودة شخصيّات يمينيّة متطرّفة لتفعيل حساباتها في مقابل تعليق مشاركة شخصيّات أخرى وصحافيّين، وبتقاضي بدلات ماليّة لقاء خدمات كانت مجّانيّة.

وفي الآونة الأخيرة، جعل ماسك من تويتر جزءًا من شركة تكنولوجيّة ناشئة أطلق عليها اسم "إكس" على أن تحتفظ المنصّة باسمها. وهو تحدّث عن نيّته إطلاق تطبيق يحمل اسم "إكس" يمزج بين خدمات مختلفة مثل الرسائل والمدفوعات.

وأعلن هذا الأسبوع عزمه على إطلاق خدمة الرسائل المباشرة المشفّرة عبر تويتر، إضافة إلى خدمة الاتّصالات الصوتيّة عبر الفيديو.