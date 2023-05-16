"أمازون" تطوّر لعبة جديدة مقتبسة عن الرواية الشهيرة "سيّد الخواتم"

لا تزال هذه اللعبة المستقبليّة "في المراحل الأولى من الإنتاج" لدى "أمازون غايمز"، وستكون لعبة مغامرة متعدّدة اللاعبين على الإنترنت تدور "في عالم مفتوح ومستمرّ في "الأرض الوسطى"

وقّعت شركة "أمازون غايمز"، اليوم الثلاثاء، اتّفاقيّة مع شركة "ميدل إيرث إنتربرايزس"، والتي تملك حقوق منتجات مشتقّة من سلسلة "سيّد الخواتم".

وأعلنت المنصّة، أنّ هذه الاتّفاقيّة، تهدف إلى تطوير لعبة مقتبسة من سلسلة "سيّد الخواتم" للكاتب جون رونالد روين تولكين". وسوف تصدر اللعبة على أجهزة الكمبيوتر ووحدات التحكّم.

ولا تزال هذه اللعبة المستقبليّة "في المراحل الأولى من الإنتاج" لدى "أمازون غايمز"، وستكون لعبة مغامرة متعدّدة اللاعبين على الإنترنت تدور "في عالم مفتوح ومستمرّ في "الأرض الوسطى"، يتناول القصص المحبّبة من "ذي هوبيت" و"سيّد الخواتم"".

وتطوّر أمازون في الموازاة مسلسلها المقتبس من عالم "سيّد الخواتم" الّذي رصدت له المجموعة أكثر من مليار دولار لمدّة خمسة مواسم على الأقلّ، وطرح أوّل أجزائه على منصّة "برايم فيديو" الخاصّة بها في عام 2022.

وقال نائب رئيس الشركة كريستوف هارتمان في بيان "إنّ منح اللاعبين رؤية جديدة عن "سيّد الخواتم" كان منذ فترة طويلة أمنيّة فريقنا، ونحن فخورون وممتنّون؛ لأنّ شركة "ميدل ايرث" تثق بنا في إعادة الحياة إلى هذا العالم الأيقونيّ".

وأضاف "نحن ملتزمون تقديم ألعاب عالية الجودة للّاعبين، سواء لامتيازات أصليّة، أو لأخرى موجودة ومحبوبة مثل "سيّد الخواتم"



وأشار إلى أنّ "تفاصيل إضافيّة، مثل تاريخ الإطلاق، ستعلن لاحقًا".