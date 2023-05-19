إطلاق تطبيق "تشات جي بي تي" للهواتف الذكيّة

سيكون التطبيق مجّانيًّا كما الموقع على الإنترنت، وسيتيح للمستخدمين أن يناقشوا روبوت المحادثة وأن يطلبوا منه مهامًّا عدّة، ككتابة رسائل وشرح مفاهيم تقنيّة واقتراح أفكار وتلخيص نصوص ...

أعلنت شركة "أوبن إيه آي" الأميركيّة، المطوّرة لبرنامج الذكاء الاصطناعيّ التوليديّ "تشات جي بي تي"، عن إطلاق تطبيق مخصّص للهواتف المحمولة.

وبات التطبيق الجديد متاحًا على أجهزة "آي فون" في الولايات المتّحدة، كبداية، على أن يتوافر "قريبًا" في دول أخرى وعلى الهواتف المحمولة العاملة وفق نظام "اندرويد"، وفقًا لبيان صادر عن الشركة الناشئة الّتي تتّخذ كاليفورنيا مقرًّا.

وسيكون التطبيق مجّانيًّا كما الموقع على الإنترنت، وسيتيح للمستخدمين أن يناقشوا روبوت المحادثة وأن يطلبوا منه مهامًّا عدّة، ككتابة رسائل وشرح مفاهيم تقنيّة واقتراح أفكار وتلخيص نصوص...

على صلة فقاعة الذكاء الاصطناعي الجديدة ودعاواها القضائية ويشهد هذا البرنامج نموًّا وصفه خبراء بـ"الهائل" على الإنترنت، حيث تثير قدراته المذهلة الإعجاب والقلق في آن واحد.

وأطلق موقع "تشات جي بي تي" في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، وتجاوز عدد مستخدميه في أسبوع واحد مليونًا، وهو رقم قياسيّ. وبعد شهرين، أصبح عدد مستخدميه النشطين نحو 100 مليون شهريًّا، وهو رقم قياسيّ آخر وفقًا لدراسة من "يو بي إس" نشرتها وسائل الإعلام.

وبادرت "مايكروسوفت" الّتي تعدّ المستثمر الرئيسيّ في "أوبن إيه آي" إلى دمج النموذج اللغويّ الّذي يقوم عليه "تشات جي بي تي" في محرّكها للبحث "بينغ"، فيما شارفت "غوغل" إطلاق نسخة تجريبيّة باستخدام الذكاء الاصطناعيّ التوليديّ.

وأطلق خبراء من معهد "هاسو بلانتر إنستيتيوت" الألمانيّ، الأشهر الماضية، تحذيراتهم من تقديم معلومات حسّاسة أثناء التعامل مع روبوت الدردشة "تشات جي بي تي"، وذلك بسبب ضعف حماية البيانات. وقال الخبراء، إنّ هذه المنصّة، غير آمنة للحفاظ على السرّيّة.

وتأتي هذه التحذيرات، في الوقت الّذي يتزايد فيه اعتماد المستخدمين على "تشات جي بي تي".