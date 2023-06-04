ما مستقبل الذكاء الاصطناعيّ في القطاع الصحيّ؟

برز الذكاء الاصطناعيّ (AI) كتقنيّة تحويليّة لها القدرة على إحداث ثورة في مختلف الصناعات، والرعاية الصحّيّة ليست استثناء، و١لك بفضل قدرته على معالجة كمّيّات كبيرة من البيانات، والتعرّف على الأنماط، والتنبّؤات يحمل الذكاء الاصطناعيّ وعدًا كبيرًا لتعزيز تشخيص الأمراض، وتحسين الطبّ الشخصيّ، وتحويل رعاية المرضى، بحسب باحثين.

وتتمتّع الخوارزميّات المدعومة بالذكاء الاصطناعيّ وتقنيّات التعلّم الآليّ بالقدرة على مساعدة المتخصّصين في الرعاية الصحّيّة في إجراء تشخيصات أسرع وأكثر دقّة، وتمكين خطط العلاج المخصّصة بناء على خصائص المريض الفرديّة، بالإضافة إلى القدرة على تعزيز رعاية المرضى، وتعزيز مراقبتهم عن بعد.

الذكاء الاصطناعيّ في تشخيص الأمراض

ويعدّ التشخيص الدقيق وفي الوقت المناسب للمرض أمرًا بالغ الأهمّيّة من أجل العلاج الفعّال وتحسين نتائج المرضى، حيث أظهرت الخوارزميّات الّتي تعمل بالذكاء الاصطناعيّ وتقنيّات التعلّم الآليّ إمكانات هائلة في مساعدة المتخصّصين في الرعاية الصحّيّة في تشخيص الأمراض المختلفة، على سبيل المثال، في مجال الأشعّة، يمكن لخوارزميّات الذكاء الاصطناعيّ تحليل الصور الطبّيّة مثل الأشعّة السينيّة والأشعّة المقطعيّة والتصوير بالرنين المغناطيسيّ لتحديد الحالات الشاذّة والمساعدة في الكشف المبكّر عن أمراض مثل السرطان، ويمكن لهذه الخوارزميّات معالجة كمّيّات هائلة من البيانات بسرعة، ممّا يتيح تشخيصًا أسرع وأكثر دقّة، ويقوم الذكاء الاصطناعيّ أيضًا بخطوات واسعة في مجال علم الأمراض، حيث يستخدم علماء الأمراض أدوات الذكاء الاصطناعيّ لتحليل عيّنات الأنسجة واكتشاف الخلايا السرطانيّة بدقّة أكبر، ومن خلال الاستفادة من خوارزميّات التعلّم الآليّ، يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعيّ التعلّم من مجموعة بيانات كبيرة من الصور المصنّفة وتطوير القدرة على تحديد الخلايا غير الطبيعيّة، ممّا يقلّل الأخطاء ويحسن دقّة التشخيص.

الطبّ الشخصيّ والذكاء الاصطناعيّ

يكتسب مفهوم الطبّ الشخصيّ، وتصميم العلاجات الفرديّة للمرضى بناء على خصائصهم الفريدة، زخمًا بمساعدة الذكاء الاصطناعيّ، حيث يمكن لخوارزميّات الذكاء الاصطناعيّ تحليل البيانات الجينوميّة والسريريّة واسعة النطاق لتحديد الأنماط والارتباطات، وتمكين خطط العلاج الشخصيّة، ومن خلال دمج المعلومات الخاصّة بالمريض مثل الملامح الجينيّة والتاريخ الطبّيّ وعوامل نمط الحياة، يمكن للذكاء الاصطناعيّ مساعدة مقدمي الرعاية الصحّيّة في اتّخاذ قرارات علاجيّة أكثر دقّة، كما يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعيّ أيضًا في اكتشاف الأدوية وتطويرها، حيث تستغرق عمليّات اكتشاف الأدوية التقليديّة وقتًا طويلًا كما أنّها مكلفة، وتستطيع للخوارزميّات الّتي تعمل بالذكاء الاصطناعيّ تحليل كمّيّات هائلة من البيانات الطبّيّة الحيويّة، بما في ذلك المعلومات الجينيّة، والتركيبات الجزيئيّة، ونتائج التجارب السريريّة، لتحديد الأدوية المرشّحة المحتملة، ويمكن أن يؤدّي هذا النهج إلى تسريع عمليّة اكتشاف الدواء بشكل كبير وقد يؤدّي إلى تطوير علاجات أكثر فعّاليّة.

رعاية المرضى

يتمتّع الذكاء الاصطناعيّ بالقدرة على تحويل رعاية المرضى من خلال تحسين الكفاءة وتعزيز مراقبة المرضى ودعم تقديم الرعاية الصحّيّة عن بعد، حيث يمكن لروبوتات الدردشة والمساعدين الافتراضيّين المدعومين بالذكاء الاصطناعيّ التفاعل مع المرضى، وتقديم المشورة الطبّيّة الأساسيّة، والمساعدة في فرز الحالات. هذه التكنولوجيا لديها القدرة على تخفيف العبء على مقدمي الرعاية الصحّيّة وتمكين وصول أسرع إلى الرعاية للمرضى، كما يستطيع أن يلعب الذكاء الاصطناعيّ دورًا حيويًّا في مراقبة المريض عن بعد، وتستطيع للأجهزة القابلة للارتداء المزوّدة بخوارزميّات الذكاء الاصطناعيّ مراقبة العلامات الحيويّة للمريض باستمرار واكتشاف أيّ انحرافات عن القيم العاديّة، حيث يتيح ذلك الكشف المبكّر عن المشكلات الصحّيّة المحتملة، ممّا يسمح بالتدخّلات في الوقت المناسب ومنع الأحداث السلبيّة.

اعتبارات أخلاقيّة

في حين أنّ إمكانات الذكاء الاصطناعيّ في الرعاية الصحّيّة هائلة، يجب معالجة العديد من التحدّيات والاعتبارات الأخلاقيّة، وأحد المخاوف المهمّة هو احتمال التحيّز في خوارزميّات الذكاء الاصطناعيّ، فإذا لم يتمّ تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعيّ والتحقّق من صحّتها بشكل مناسب، يمكن أن تديم التحيّزات الموجودة في الرعاية الصحّيّة، ممّا يؤدّي إلى تفاوتات في نتائج العلاج، وبحسب خبراء، فإنّه يجب بذل الجهود لضمان تدريب خوارزميّات الذكاء الاصطناعيّ على مجموعات بيانات متنوّعة وتمثيليّة لتجنّب مثل هذه التحيّزات.

الخصوصيّة والأمان هي أيضًا اعتبارات مهمّة، ونظرًا لأنّ أنظمة الذكاء الاصطناعيّ تجمع وتحلّل كمّيّات هائلة من بيانات المرضى، فإنّ حماية خصوصيّة وأمن هذه المعلومات يصبح أمرًا بالغ الأهمّيّة، وتعدّ أطر حوكمة البيانات القويّة والالتزام الصارم بلوائح الخصوصيّة ضروريّة للحفاظ على ثقة المريض ومنع الوصول غير المصرّح به أو إساءة استخدام بيانات الرعاية الصحّيّة الحسّاسة.

ويتطلّب تطبيق الذكاء الاصطناعيّ في الرعاية الصحّيّة من المتخصّصين في الرعاية الصحّيّة التكيّف مع الأدوار الجديدة وسير العمل، والتدريب والتعليم المناسبان ضروريّان لضمان أنّ مقدمي الرعاية الصحّيّة يمكنهم استخدام تقنيّات الذكاء الاصطناعيّ بشكل فعّال والتعاون مع أنظمة الذكاء الاصطناعيّ بطريقة تعزّز رعاية المرضى.