العصر الرقميّ: تعقيدات الخصوصيّة والأمن على الإنترنت

بحسب باحثين، فإنّ واحدة من أبسط الطرق وأكثرها فعّاليّة لتعزيز الأمان عبر الإنترنت هي استخدام كلمات مرور قويّة وفريدة من نوعها لكلّ حساب عبر الإنترنت، ويؤدّي استخدام مزيج من الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز إلى زيادة قوّة كلمة المرور

أدّت الرقمنة إلى تطوّرات لا حصر لها في التكنولوجيا والاتّصال، ممّا أحدث ثورة في الطريقة الّتي نتواصل بها ونعمل ونصل إلى المعلومات. ومع ذلك، نظرًا لأنّنا ننغمس بشكل أعمق في عالم الإنترنت، فقد أصبحت المخاوف المتعلّقة بالخصوصيّة عبر الإنترنت والأمن السيبرانيّ سائدة بشكل متزايد.

وتشير الخصوصيّة عبر الإنترنت إلى حقّ الفرد في التحكّم في جمع واستخدام ومشاركة معلوماته الشخصيّة عبر الإنترنت، ومن ناحية أخرى، يتعلّق الأمن السيبرانيّ بالتدابير المنفّذة لحماية أنظمة الكمبيوتر والشبكات والبيانات من الوصول غير المصرّح به أو السرقة أو التلف، حيث في العصر الرقميّ، يترك الأفراد وراءهم كمّيّات هائلة من البيانات الشخصيّة أثناء تنقّلهم في عالم الإنترنت، وغالبًا ما تقوم مواقع الويب ومنصّات الوسائط الاجتماعيّة والخدمات عبر الإنترنت بجمع هذه البيانات وتخزينها، والّتي يمكن استخدامها للإعلان المستهدف أو مشاركتها مع أطراف ثالثة دون موافقة صريحة. بالإضافة إلى ذلك، تمثّل برامج المراقبة الحكوميّة والجهات الخبيثة تهديدات إضافيّة لخصوصيّة الأفراد.

ومع حدوث المزيد من المعاملات عبر الإنترنت، تزداد مخاطر سرقة الهويّة والاحتيال الماليّ، حيث يستغلّ مجرمو الإنترنت نقاط الضعف في الأنظمة عبر الإنترنت للوصول غير المصرّح به إلى المعلومات الشخصيّة والماليّة، ممّا يؤدّي إلى عواقب ماليّة وخيمة على الضحايا، وكذلك تعتبر هجمات الهندسة الاجتماعيّة والتصيّد الاحتياليّ هي تكتيكات يستخدمها مجرمو الإنترنت لخداع الأفراد لإفشاء معلومات حسّاسة، حيث يمكن أن تتّخذ هذه الهجمات شكل رسائل بريد إلكترونيّ أو رسائل أو مكالمات هاتفيّة احتياليّة، وغالبًا ما تحاكي الكيانات الشرعيّة أو المواقف العاجلة للتلاعب بالضحايا.

وبحسب باحثين، فإنّ واحدة من أبسط الطرق وأكثرها فعّاليّة لتعزيز الأمان عبر الإنترنت هي استخدام كلمات مرور قويّة وفريدة من نوعها لكلّ حساب عبر الإنترنت، ويؤدّي استخدام مزيج من الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز إلى زيادة قوّة كلمة المرور بشكل كبير، وبالإضافة إلى ذلك، يضيف تمكين المصادقة متعدّدة العوامل طبقة إضافيّة من الأمان من خلال مطالبة المستخدمين بتوفير عامل تحقّق إضافيّ، مثل بصمة الإصبع أو رمز فريد يتمّ إرساله إلى أجهزتهم المحمولة.

ويعدّ كذلك التحديث المنتظم للبرامج وأنظمة التشغيل والتطبيقات أمرًا بالغ الأهمّيّة للحفاظ على الأمن السيبرانيّ القويّ، وغالبًا ما تتضمّن تحديثات البرامج تصحيحات أمان تعالج الثغرات الأمنيّة الّتي اكتشفها المطوّرون أو أبلغ عنها المستخدمون، ويؤدّي تجاهل هذه التحديثات إلى تعرّض الأنظمة لهجمات محتملة، ويعدّ أيضًا التعرّف على إعدادات الخصوصيّة وأذونات الأنظمة الأساسيّة عبر الإنترنت أمرًا ضروريًّا، ويمكن أن يؤدّي ضبط هذه الإعدادات للحدّ من جمع المعلومات الشخصيّة ومشاركتها إلى تعزيز حماية الخصوصيّة بشكل كبير.

وتوفّر الشبكات الخاصّة الافتراضيّة أو VPNs طبقة إضافيّة من الخصوصيّة والأمان عن طريق تشفير حركة مرور الإنترنت وتوجيهها عبر خادم بعيد، حيث تجعل الشبكات الافتراضيّة الخاصّة الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للجهات الخارجيّة في مراقبة الأنشطة عبر الإنترنت ويمكن أن تكون مفيدة بشكل خاصّ عند الاتّصال بشبكات Wi-Fi العامّة.

وبحسب باحثين، يمكن أن يساعد تطوير الوعي والمعرفة بشأن هجمات التصيّد الاحتياليّ والهندسة الاجتماعيّة الأفراد في التعرّف على التهديدات المحتملة وتجنّبها، حيث يعدّ توخّي الحذر من رسائل البريد الإلكترونيّ أو الرسائل أو طلبات المعلومات الشخصيّة المشبوهة أمرًا بالغ الأهمّيّة، ويمكن أن يساعد التحقّق من شرعيّة الطلبات من خلال وسائل بديلة، مثل الاتّصال بالمرسل المفترض مباشرة، في منع الوقوع ضحيّة لهذه الأساليب.