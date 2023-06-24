نجاح أول اختبار أوروبي لصاروخ قابل لإعادة الاستخدام

يمكن إعادة استخدامه خمس مرات بتكلفة تصنيع أقل بعشر مرات من تكلفة محرك "فولكان" الخاص بصاروخ "أريان 5".

أعلنت شركة "أريان غروب" عن "نجاح" أول اختبار لتشغيل طبقة كاملة من صاروخ قابل لإعادة الاستخدام، في وقت تسعى أوروبا إلى تدارك تأخّرها في هذا المجال التكنولوجي.

وأوضحت الشركة، الجمعة، أنّ "الاختبار الأخير لإشعال المحرك الصاروخي بروميثيوس القابل لإعادة الاستخدام على تيميس التي تُستخدم لإجراء اختبارات لطبقات الصاروخ ويمكن إعادة استخدامها"، أُجري الخميس في موقع الشركة في فيرنون في غرب فرنسا.

والمحرّك الذي ابتكرته "أريان غروب" يمكن إعادة استخدامه خمس مرات بتكلفة تصنيع أقل بعشر مرات من تكلفة محرك "فولكان" الخاص بصاروخ "أريان 5"، وتُستخدم تيميس لاختبار طبقات الصاروخ القادر على العودة إلى الأرض قبل إعادة تجميعه لاستخدامه مجددًا، ويشكل كل من تيميس والصاروخ جزءً من برنامج أوروبي لابتكار صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام.

وأوضحت الشركة في بيانها أنّ "هذه الاختبارات لطبقة كاملة من الصاروخ تعمل على الأكسجين والميثان الحيوي السائلين، هي الأولى في أوروبا وخطوة رئيسية في تقدم مشروع" ابتكار صاروخ أوروبي قابل لإعادة الاستخدام.

من جهته، أشار الرئيس التنفيذي للشركة، مارتن سيون، إلى أنّ "هذه الحملة التجريبية التي انتهت بنجاح، تمثل خطوة ملموسة أولى في تطوير صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام مصنّعة في أوروبا".

ويتمثل هدف الدول الأوروبية في تطوير وسائل تقنية لمواجهة المنافسة الشرسة مع شركة "سبايس اكس" الأميركية التي تنجح أصلاً في اللجوء إلى صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام.

وبحسب تقرير للوكالة الفرنسية نقلا عن الشركة "عمل المحرك بروميثيوس لـ12 ثانية، فيما ستستمر الاختبارات في نهاية عام 2023 في موقع المركز الفضائي الألماني "دي ال ار" في لامبولدسهاوزن (جنوب غرب).

ويُنفَّذ مشروعا بروميثيوس وتيميس بإشراف وكالة الفضاء الأوروبية.

كما وذكرت "أريان غروب" أنّ الاختبار "يمهّد الطريق لحملة الاختبار التالية التي ستجري في كيرونا السويدية، في إطار برنامج هورايزن يوروب التابع للاتحاد الأوروبي".