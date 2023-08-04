مشروع "وورلد كوين": السعي نحو نظام لامركزيّ ومخاوف بشأن البيانات

قال المؤسّس المشارك للشركة، إنّ الإستراتيجيّة الكبرى للمشروع، هو التحرّك نحو اللامركزيّة الكاملة في العام المقبل، وعلى الرغم من التحدّيات الأوّليّة، فإنّ الشركة مستعدّة لإنتاج كميّات غير محدودة من هذه الأجهزة، حيث دخلت الشركة في شراكة مع "جابيل" من فلوريدا

أعلنت شركة "وورلد كوين" عن تصميم نهج لامركزيّ ومحفّز لتصنيع كرة لمسح قزحيّة العين، وذلك على غرار تعدين عملة البتكوين، من أجل تجميع البيانات البيومتريّة.

ويحذّر خبراء من مخاطر محتملة تتعلّق بعملة "وورلد كوين" المشفّرة، والمشروع بعامّة، لا سيّما تهديد الأجهزة المزيّفة التي يمكن أن تهدّد أمن البيانات البيومتريّة.

وقال المؤسّس المشارك للشركة، إنّ الإستراتيجيّة الكبرى للمشروع، هو التحرّك نحو اللامركزيّة الكاملة في العام المقبل، وعلى الرغم من التحدّيات الأوّليّة، فإنّ الشركة مستعدّة لإنتاج كميّات غير محدودة من هذه الأجهزة، حيث دخلت الشركة في شراكة مع "جابيل" من فلوريدا لإنتاج هذه الكرات في آذار/ مارس المقبل.

وبحسب موقع "إنفستنغ"، فإنّ التدقيق المستقلّ لأجهزة وبرامج "وورلد كوين" يعدّ ضروريًّا لبناء الثقة مع الجمهور، ولا شكّ أنّ هناك مخاوف كثيرة بدأت تظهر على السطح بشأن قدرة هذا المشروع على التحكّم في البيانات البيومتريّة.

وكان مؤسّس "أبلايد بلوكشين" قد أشار إلى أنّه يتمّ سؤال المستخدمين عمّا إذا كانوا يوافقون على مشاركة عمليّات مسح قزحيّة العين الخاصّة بهم مع "وورلد كوين" لأغراض التحليل والترقيات المستقبليّة.

وفي الوقت الحاليّ، يمثّل الجمع بين تقنيّة البلوكشين وبيانات القياسات الحيويّة تحدّيات خفيّة في تحقيق اللامركزيّة في إنتاج هذه الكرات، وحماية بيانات المستخدم، والحفاظ على ثقة الجمهور مع اكتساب "وورلد كوين" زخمًا متواصلًا.