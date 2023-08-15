الخوارزميّات: تحيّزات واضحة دون مساءلة

يثير جمع وتحليل البيانات الشخصيّة على نطاق واسع مخاوف خطيرة بشأن الخصوصيّة، حيث تستخدم الخوارزميّات البيانات لإجراء تنبّؤات واتّخاذ قرارات، غالبًا بدون موافقة صريحة من الأفراد، مثل منصّات الوسائط الاجتماعيّة

في العصر الرقميّ اليوم، تلعب الخوارزميّات دورًا لا غنى عنه في تشكيل جوانب مختلفة من حياة الإنسان، من التوصيات الشخصيّة على منصّات البثّ إلى النماذج الماليّة المعقّدة، حيث أحدثت الخوارزميّات ثورة في الصناعات وجعلت العمليّات أكثر كفاءة، ونظرًا لأنّ الخوارزميّات أصبحت أكثر اندماجًا في حياتنا، فقد ظهرت أيضًا مخاوف بشأن مخاطرها المحتملة.

ونشأ المصطلح نفسه من اسم عالم الرياضيّات، الخوارزميّ، الّذي عاش في القرن التاسع، حيث وضع عمل الخوارزميّ في حلّ المعادلات التربيعيّة والخطّيّة الأساس للتفكير الحسابيّ، وطوّرت الحضارات المبكّرة خوارزميّات لحلّ المشكلات العمليّة، مثل حساب حركات الأجرام السماويّة وتحديد الدورات الزراعيّة، وشهد القرنان التاسع عشر والعشرين تطوّرات كبيرة في التفكير الحسابيّ، حيث ساهم علماء الرياضيّات مثل جورج بول وأدا لوفليس في تطوير المنطق الرسميّ ومفاهيم الحوسبة المبكّرة، ممّا مهّد الطريق للثورة الرقميّة، ومع ظهور أجهزة الكمبيوتر الإلكترونيّة، اكتسبت الخوارزميّات بعدًا جديدًا، وأصبحت اللبنات الأساسيّة للبرامج الّتي تعمل على تشغيل هذه الأجهزة.

وتطوّرت الخوارزميّات من تسلسلات بسيطة وحتميّة للتعليمات إلى عمليّات معقّدة تعتمد على البيانات، حيث تمّت برمجة الخوارزميّات المبكّرة بشكل واضح، ممّا يعني أنّ كلّ خطوة تمّ تحديدها مسبقًا بواسطة المبرمج، ممّا حدّ من قدرتها على التكيّف وتطلب تدخّلًا يدويًّا واسع النطاق للتغييرات أو التحسينات.

وكان ظهور التعلّم الآليّ والذكاء الاصطناعيّ في منتصف القرن العشرين بمثابة نقطة تحوّل في تطوير الخوارزميّات، حيث تحوّلت الخوارزميّات من كونها مبرمجة بشكل صريح إلى التعلّم من البيانات، والشبكات العصبيّة، وهي فئة من الخوارزميّات مستوحاة من بنية الدماغ البشريّ، مكّنت الآلات من التعرّف على الأنماط والصور والكلام، ومع ذلك، قدّم هذا الانتقال مجموعة جديدة من التحدّيات المتعلّقة بقابليّة تفسير وشفافيّة هذه الخوارزميّات.

وفي المجتمع المعاصر، تنتشر الخوارزميّات في كلّ مكان، حيث تستخدم محرّكات البحث خوارزميّات معقّدة لتصنيف نتائج البحث وعرضها، وتستخدم منصّات التواصل الاجتماعيّ الخوارزميّات لتخصيص الخلاصات، وتعتمد المؤسّسات الماليّة على الخوارزميّات للتداول عالي التردّد، ويمكن لهذه الخوارزميّات، مدفوعة بكمّيّات هائلة من البيانات، معالجة المعلومات بسرعات ومقاييس يستحيل على البشر تحقيقها، ويمكن لخوارزميّات التعلّم الآليّ تحليل الصور الطبّيّة لاكتشاف الأمراض والتنبّؤ بسلوك المستهلك وحتّى تأليف الموسيقى، ومع ذلك، فقد أثارت هذه التطوّرات مخاوف بشأن الآثار الأخلاقيّة لعمليّة صنع القرار الخوارزميّ.

تمثال الخوارزمي في خوارزم، أوزباكستان (Getty)

ويعدّ التحيّز والتمييز من أكثر الأخطار إلحاحًا المرتبطة بالخوارزميّات، حيث تتعلّم الخوارزميّات من البيانات التاريخيّة، وإذا كانت هذه البيانات تحتوي على أنماط متحيّزة أو تمييزيّة، فيمكن للخوارزميّات أن تديم وتضخّم هذه التحيّزات، على سبيل المثال، وجد أنّ منصّات التوظيف الّتي تعتمد على الذكاء الاصطناعيّ تفضّل بعض الخصائص الديموغرافيّة على غيرها بسبب التحيّزات التاريخيّة في بيانات التوظيف، ويؤدّي ذلك إلى استمرار عدم المساواة المنهجيّة وحرمان الفئات المهمّشة من تكافؤ الفرص، كما تؤدّي طبيعة "الصندوق الأسود" لبعض خوارزميّات التعلّم الآليّ إلى تفاقم هذه المشكلة، وعندما تصبح الخوارزميّات أكثر تعقيدًا، تصبح عمليّات صنع القرار فيها أقلّ شفّافيّة، ممّا يجعل من الصعب تحديد وتصحيح النتائج المتحيّزة، وهو ما يؤدّي لاحقًا إلى مواقف يتمّ فيها اتّخاذ قرارات متحيّزة دون مساءلة واضحة.

ويثير جمع وتحليل البيانات الشخصيّة على نطاق واسع مخاوف خطيرة بشأن الخصوصيّة، حيث تستخدم الخوارزميّات البيانات لإجراء تنبّؤات واتّخاذ قرارات، غالبًا بدون موافقة صريحة من الأفراد، مثل منصّات الوسائط الاجتماعيّة، على سبيل المثال، التي تتبع سلوكيّات المستخدمين وتفضيلاتهم لتقديم محتوى وإعلانات مخصّصة، فهذا لا يعرض خصوصيّة الأفراد للخطر فحسب، بل يخلق أيضًا حلقة من ردود الفعل حيث يتعرّض المستخدمون للمعلومات الّتي تعزّز معتقداتهم الحاليّة، ممّا يحدّ من التعرّض لوجهات نظر متنوّعة.

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بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدّي تجميع البيانات الشخصيّة إلى تحديد المعلومات الحسّاسة حول الأفراد، حتّى عندما تكون البيانات نفسها مجهولة المصدر، وهو ما يشكّل خطرًا كبيرًا على الخصوصيّة الشخصيّة ويمكن أن يؤدّي إلى خروقات البيانات أو سرقة الهويّة.

وأدّى تقدّم الخوارزميّات أيضًا إلى تطوير أنظمة مستقلّة، مثل السيّارات ذاتيّة القيادة والطائرات بدون طيّار، وفي حين أنّ هذه الأنظمة توفّر إمكانيّة تحسين الكفاءة والسلامة، فإنّها تثير معضلات أخلاقيّة معقّدة، على سبيل المثال، في سيناريو حيث يجب على السيّارة ذاتيّة القيادة اتّخاذ قرار في جزء من الثانية لتجنّب وقوع حادث، كيف يجب أن تعطي الخوارزميّة الأولويّة لسلامة الركّاب مقابل المشاة؟ وتتعمّق هذه القرارات في مجال الفلسفة الأخلاقيّة وتسلّط الضوء على تحدّيات تدوين الأخلاق البشريّة في الخوارزميّات، حيث تنشأ المخاطر عندما تتّخذ الخوارزميّات خيارات لها عواقب وخيمة في العالم الحقيقيّ دون إطار أخلاقيّ واضح لتوجيهها.

وأدّى ظهور الخوارزميّات إلى تمهيد الطريق لإنشاء محتوى مقنع للتزييف العميق، وهو عبارة عن ملفّات وسائط تمّ التلاعب بها وتبدو أصليّة، حيث يمكن للخوارزميّات توليف صوت وفيديو واقعيّين، ممّا يجعل من الصعب التمييز بين المحتوى الحقيقيّ والملفّق، وهذا يشكّل مخاطر كبيرة في مجالات مختلفة، من نشر المعلومات الخاطئة إلى الإضرار بسمعة الفرد.

وتمتلك تقنيّة التزييف العميق القدرة على تقويض الثقة في وسائل الإعلام والخطاب العامّ، حيث تزداد صعوبة التحقّق من صحّة الأدلّة المرئيّة والسمعيّة، ويمتدّ هذا الخطر إلى التلاعب السياسيّ، حيث يمكن للمحتوى الملفّق أن يؤثّر على الرأي العامّ والعمليّات الانتخابيّة.