روبوت محادثة من "تنسّنت" الصينيّة مماثل بقدراته لـ"تشات جي بي تي"

كشفت "تنسنت" الخميس عن برنامجها "هونيوان ايد" غير المتاح راهنًا سوى للشركات أو نزولًا عند طلب جهة ما

أعلنت شركة الإنترنت وألعاب الفيديو الصينيّة العملاقة "تنسنت" الخميس عن روبوت للمحادثة بقدرات مماثلة لتلك الخاصّة بـ"تشات جي بي تي" الأميركيّ، في وقت تتسابق شركات التكنولوجيا الكبيرة الصينيّة في مجال الذكاء الاصطناعيّ.

وبات محرّك البحث "بايدو" خلال الشهر الفائت أوّل مجموعة كبيرة تطلق في الصين برنامجًا يعادل "تشات جي بي تي" وقادرًا على توفير إجابات سريعة على الأسئلة أو إنتاج محتوى بناء على طلبات المستخدمين.

وكشفت "تنسنت" الخميس عن برنامجها "هونيوان ايد" غير المتاح راهنًا سوى للشركات أو نزولًا عند طلب جهة ما.

وعرض "هونيوان" خلال مؤتمر بثّ عبر الإنترنت، تمكّن خلاله البرنامج من حلّ مسألة حسابيّة طلبت منه.

وقال نائب رئيس "تنسنت" جيانغ جي، إنّ "هونيوان" يتمتّع بقدرات مماثلة لتلك الخاصّة بـ"تشات جي بي تي 4"، أحدث إصدار من البرنامج الّذي ابتكرته شركة "أوبن إيه آي" الأميركيّة.

وأكّد جيانغ أنّ "هونيوان" أفضل من "تشات جي بي تي" لناحية الإجابة عن أسئلة امتحان دخول إلى جامعة صينيّة.

وأوضحت "تنسنت" في بيان أنّ "هونيوان ايد" يتمتّع "بقدرة قويّة على الكتابة بالصينيّة، وعلى وضع استنتاجات منطقيّة لنصوص لغويّة معقّدة، بالإضافة إلى إمكانيّة الاعتماد عليه لأداء عدد من المهامّ". ولم تعلن الشركة الخميس عن موعد لإتاحة البرنامج للعامّة.