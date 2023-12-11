باريس تعلن عن دعم تطوير مركبة فضاء لأغراض الشحن

قرّرت الدول ال22 الأعضاء في وكالة الفضاء الأوروبّيّة في تشرين الثاني/نوفمبر اتّخاذ الخطوة الأولى نحو رحلة مأهولة من خلال إظهار رغبتها في تطوير مركبة شحن فضائيّة بحلول 2028، تكون قادرة على نقل البضائع في مرحلة أولى في المدار...

أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون الإثنين في تولوز أنّ فرنسا ستدعم تطوير مركبة فضاء للشحن قادرة على نقل البضائع إلى محطّات الفضاء مستقبلًا، معتبرًا أنّ السوق "قد تكون كبيرة سواء في حاجاتها المدنيّة أو العسكريّة".

وشدّد الرئيس الفرنسيّ لدى عرضه مجالات تطوير جديدة لخطّة الاستثمار فرنسا 2030 المخصّصة للابتكار، على "ضرورة المشاركة في هذه المنافسة، ولكن بنفس الطريقة المتّبعة مع منصّات الإطلاق، من خلال فتح المجال للمبادرات الخاصّة والسماح بالرهانات الّتي تنطوي على أكبر مجازفات".

من أصل مبلغ 54 مليار يورو المخصّص لفرنسا 2030، رصد 1,5 مليار يورو للفضاء ما أتاح إنشاء ثمانية مشاريع لإطلاق منصّات صغيرة وصواريخ صغيرة قابلة لإعادة الاستخدام وأربعة مشاريع أخرى لمجموعات من الأقمار الصناعيّة.

قرّرت الدول ال22 الأعضاء في وكالة الفضاء الأوروبّيّة في تشرين الثاني/نوفمبر اتّخاذ الخطوة الأولى نحو رحلة مأهولة من خلال إظهار رغبتها في تطوير مركبة شحن فضائيّة بحلول 2028، تكون قادرة على نقل البضائع في مرحلة أولى في المدار والعودة إلى الأرض ربّما مع روّاد فضاء.

ووعد إيمانويل ماكرون بأنّ "وكالة الفضاء الأوروبّيّة ستدعم هذا النهج وفرنسا 2030 أيضًا"، مؤكّدًا أنّ "السباق إلى الفضاء سيحدّد التقدّم الصناعيّ المستقبليّ".

وأضاف أنّ دعم تطوير مركبة شحن فضائيّة "سيكون أحد المحاور الرئيسيّة لفرنسا 2030 في مجال الفضاء في السنوات المقبلة؛ لأنّه لا يمكننا أن نرضى بعالم تكون فيه جميع شركات الغد أميركيّة أو صينيّة في هذا المجال".

وتمثّل فرنسا وحدها نصف صناعة الفضاء الأوروبّيّة، وأضاف "أعلم أنّ لدينا بذورًا تنضج" في إشارة إلى شركة "ذي إكسبلوريشن" الفرنسيّة الألمانيّة الناشئة.

كما أعرب عن أسفه؛ لأنّ "بعض شركائنا التاريخيّين (أصبحوا) منافسين" على حساب "الوحدة الأوروبّيّة" الضروريّة، ملمّحًا إلى ألمانيا دون تسميتها.

وتابع "سنبذل جهودًا جبّارة لنكون الأفضل، وسنوطّد المشاريع حولنا، في مجالي منصّات الإطلاق ومجموعة الأقمار الصناعيّة" داعيًا إلى "الجدّيّة بين الأوروبّيّين".