بعد فضيحة تزوير اختبارات السلامة: شركة "دايهاتسو" التابعة لـ"تويوتا" توقف الإنتاج

وأنتجت دايهاتسو أكثر من 1,7 مليون سيّارة حول العالم في السنة الماليّة 2022-2023 الّتي انتهت في نهاية آذار/مارس الماضي، نصفها تقريبًا في اليابان...

أعلنت شركة صناعة السيّارات اليابانيّة دايهاتسو التابعة لشركة تويوتا الإثنين، وقف الإنتاج في جميع مصانعها في اليابان حتّى نهاية كانون الثاني/يناير على الأقلّ، بعد فضيحة اختبارات سلامة مزوّرة تمّ الكشف عنها الأسبوع الماضي.

وأجرت وزارة النقل اليابانيّة الخميس الماضي عمليّة تفتيش في المقرّ الرئيسيّ لشركة دايهاتسو المتخصّصة في السيّارات الصغيرة الّتي تحظى بشعبيّة كبيرة في اليابان، وذلك بعد تقرير مستقلّ سلّط الضوء على العديد من المخالفات في إجراءات شهادات السلامة الخاصّة بها.

وسلّط تقرير الخبراء الضوء على إخفاقات عميقة الجذور في عمليّات إنتاج دايهاتسو، حيث حدّد 174 مخالفة في 25 فئة اختبار يعود بعضها إلى العام 1989.

وفي المجموع، يؤثّر تعليق الإنتاج على 64 طرازًا من المركبات، بما في ذلك تلك المصنّعة لصالح شركات السيّارات اليابانيّة تويوتا ومازدا وسوبارو.

وأعلنت دايهاتسو في بيان، وقف الإنتاج في مصانعها الأربعة في اليابان حتّى 31 كانون الثاني/يناير على الأقلّ.

وسيترك ذلك عواقب وخيمة على موردي دايهاتسو، إذ أفادت شركة الأبحاث "تيكوكو داتابانك" بأنّ أكثر من 8100 شركة في اليابان تزوّد الشركة المصنّعة بالمنتجات أو الخدمات، وتدين لها دايهاتسو بما لا يقلّ عن 1 في المئة من مبيعاتها.

وتجري الشركة مفاوضات مع مورديها بهدف تعويضهم، بحسب ما نقلت وكالة "كيودو" عن مصادر.

وأنتجت دايهاتسو أكثر من 1,7 مليون سيّارة حول العالم في السنة الماليّة 2022-2023 الّتي انتهت في نهاية آذار/مارس الماضي، نصفها تقريبًا في اليابان.