مسبار الفضاء الياباني ينجح في الهبوط على القمر

تعد اليابان خامس دولة تهبط على القمر بعد كل من الاتحاد السوفيتي، والولايات المتحدة، والصين، والهند.

أعلنت اليابان، هبوط مسبارها الفضائي "سليم/SLIM" على القمر بنجاح، ليلة السبت. وذكرت وكالة الفضاء اليابانية "جاكسا"، في بيان، أن المسبار هبط على القمر بعد منتصف ليلة السبت الساعة 00:20 بالتوقيت المحلي (+9 تغ).

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وأوضحت ان المسبار الذكي يواجه مشكلة في ألواحه الشمسية، إلا أن باقي أجزائه تعمل بشكل سليم.

وتعد اليابان خامس دولة تهبط على القمر بعد كل من الاتحاد السوفيتي، والولايات المتحدة، والصين، والهند.

وقال مدير معهد "جاكسا" للفضاء ورواد الفضاء، كونيناكا هيتوشي، أن المسبار هبط على بعد 100 متر من نقطة الهبوط الهدف.

بدوره، أشار رئيس وكالة الفضاء اليابانية، ياماكاوا هيروشي، إلى التقدم الذي ستحرزه طوكيو بفضل المسبار، لافتًا إلى أن "تكنولوجيا الهبوط لدينا بحاجة إلى مزيد من التطوير".

وأضاف أن المسبار سيواصل جمع البيانات عن سطح القمر وطبيعته خلال الفترة القصيرة التي يمكن أن تدوم فيها بطارية المركبة.

وكانت اليابان أطلقت الصاروخ "H2A" الذي يحمل المسبار سليم، أواخر أيلول/سبتمبر الماضي. ويبلغ وزن المركبة التي أنتجتها شركة ميتسوبيشي إلكتريك، 700 كغ، وطولها 2.4 مترًا، وعرضها 2.7 مترا.