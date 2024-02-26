مارك زاكربرغ في اليابان لبحث سبل التعاون

من المقرّر أن يلتقي زاكربرغ مجموعة مطوّرين في "ميتا" الاثنين والثلاثاء في العاصمة اليابانيّة، بحسب وكالة "بلومبرغ"...

يزور رئيس شركة "ميتا" (فيسبوك، إنستغرام، واتساب) مارك زاكربرغ اليابان راهنًا، قبل محطّتين مرتقبتين في كوريا الجنوبيّة والهند خلال هذا الأسبوع، في إطار جولة آسيويّة.

ومن المقرّر أن يلتقي زاكربرغ مجموعة مطوّرين في "ميتا" الاثنين والثلاثاء في العاصمة اليابانيّة، بحسب وكالة "بلومبرغ".

ومن المرتقب أن يزور كوريا الجنوبيّة حيث سيلتقي الرئيس يون سوك يول، بالإضافة إلى رؤساء شركتي التكنولوجيا العملاقتين "سامسونغ إلكترونيكس" و"ال جي إلكترونيكس" لتناول مسائل عدّة أبرزها الذكاء الاصطناعيّ، على ما أوردت وسائل إعلام محلّيّة.

وأوضحت "ميتا" في بيان الاثنين أنّ "مارك يعتزم القيام بزيارة قصيرة (إلى كوريا الجنوبيّة) لعقد عدد من الاجتماعات هامّة"، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.

وتعدّ "سامسونغ إلكترونيكس" وغيرها من الشركات الكوريّة الجنوبيّة من بين المجموعات الرائدة عالميًّا في مجال رقائق الذكاء الاصطناعيّ.

ويفترض أن يناقش زاكربرغ مع رئيس "ال جي إلكترونيكس" احتمال إقامة تعاون بين مجموعتيهما لتطوير خوذة جديدة للواقع الموسّع (الواقع الافتراضيّ والمختلط والمعزّز) من أجل التنافس مع نظّارات "فيجن برو" الّتي طرحتها "آبل" أخيرًا، بحسب صحيفة "كوريا إكونوميك دايلي".

وفي نهاية الأسبوع، يفترض أن يصل زاكربرغ إلى الهند لحضور احتفالات ضخمة قبل حفلة زفاف أحد أبناء موكيش أمباني، الرئيس الثريّ لمجموعة "ريلاينس إندستريز"، على ما ذكرت وسائل إعلام عدّة.