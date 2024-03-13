انفجار صاروخ فضائيّ لشركة خاصّة عند إطلاقه في اليابان

انفجر صاروخ أطلقته شركة يابانيّة خاصّة، لوضع قمر اصطناعيّ في المدار بعد ثوان على إقلاعه في غرب اليابان، الأربعاء، كما أعلنت الشركة المشغّلة "سبيس ون".
وأُطلق الصاروخ "كايروس" الذي يبلغ ارتفاعه 18 مترًا عند الساعة 11,01 (02,01 ت غ) من موقع في شبه جزيرة كيي، في مقاطعة واكاياما (غرب) المنطقة الجبليّة التي تغطّيها الغابات.
لكن بعد ثوانٍ على إطلاقه، تحوّل الصاروخ إلى كرة نار، واجتاح دخان كثيف موقع الإطلاق، وسقط حطام مشتعل من الآلة على المنحدرات المحيطة، ما دفع رجال الإطفاء إلى التدخل.
وقالت "سبيس وَن" في بيان إنّها اضطرت إلى اتّخاذ "إجراءات لإلغاء الرحلة" بعيد الإقلاع، مؤكدة أنها ستحقّق في أسباب الفشل.
【日本私營火箭起飛就爆炸】— 通傳媒 (@TongMediaHK) March 13, 2024
3月13日，日本初創公司研發的SpaceOne火箭發射失敗，在直播畫面中，淩空爆炸，發射台也因此失火，具體傷亡情況不明。（來源：香港新聞網） pic.twitter.com/ysltEPj0J2
وتهدف هذه المهمة التي أجّلتها الشركة خمس مرات بسبب صعوبات في الحصول على قطع غيار خلال وباء كوفيد-19 ثم بعد الغزو الروسيّ لأوكرانيا، إلى وضع قمر اصطناعيّ حكوميّ يابانيّ في مداره، كان يفترض أن يكون الأول لشركة يابانية خاصّة.
ويشكّل هذا الفشل انتكاسة لصناعة الفضاء في هذا البلد الذي يسعى إلى الحصول على مكان في السوق العالميّة المزدهرة في هذا المجال.
وأسّست "سبيس ون" (Space One) في 2018 مجموعة من الشركات اليابانية بينها "كانون إلكترونيكس" (Canon Electronics) و"اتش آي اتش ايروسبيس" (IHI Aerospace) ومجموعة البناء شيميزو (Shimizu) إلى جانب بنك التنمية اليابانيّ وهو مؤسّسة ماليّة حكوميّة.
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