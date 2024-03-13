انفجار صاروخ فضائيّ لشركة خاصّة عند إطلاقه في اليابان

يشكّل هذا الفشل انتكاسة لصناعة الفضاء في هذا البلد الذي يسعى إلى الحصول على مكان في السوق العالميّة المزدهرة في هذا المجال...

انفجر صاروخ أطلقته شركة يابانيّة خاصّة، لوضع قمر اصطناعيّ في المدار بعد ثوان على إقلاعه في غرب اليابان، الأربعاء، كما أعلنت الشركة المشغّلة "سبيس ون".

وأُطلق الصاروخ "كايروس" الذي يبلغ ارتفاعه 18 مترًا عند الساعة 11,01 (02,01 ت غ) من موقع في شبه جزيرة كيي، في مقاطعة واكاياما (غرب) المنطقة الجبليّة التي تغطّيها الغابات.

لكن بعد ثوانٍ على إطلاقه، تحوّل الصاروخ إلى كرة نار، واجتاح دخان كثيف موقع الإطلاق، وسقط حطام مشتعل من الآلة على المنحدرات المحيطة، ما دفع رجال الإطفاء إلى التدخل.

وقالت "سبيس وَن" في بيان إنّها اضطرت إلى اتّخاذ "إجراءات لإلغاء الرحلة" بعيد الإقلاع، مؤكدة أنها ستحقّق في أسباب الفشل.

وتهدف هذه المهمة التي أجّلتها الشركة خمس مرات بسبب صعوبات في الحصول على قطع غيار خلال وباء كوفيد-19 ثم بعد الغزو الروسيّ لأوكرانيا، إلى وضع قمر اصطناعيّ حكوميّ يابانيّ في مداره، كان يفترض أن يكون الأول لشركة يابانية خاصّة.

ويشكّل هذا الفشل انتكاسة لصناعة الفضاء في هذا البلد الذي يسعى إلى الحصول على مكان في السوق العالميّة المزدهرة في هذا المجال.

وأسّست "سبيس ون" (Space One) في 2018 مجموعة من الشركات اليابانية بينها "كانون إلكترونيكس" (Canon Electronics) و"اتش آي اتش ايروسبيس" (IHI Aerospace) ومجموعة البناء شيميزو (Shimizu) إلى جانب بنك التنمية اليابانيّ وهو مؤسّسة ماليّة حكوميّة.