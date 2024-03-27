الرئيس الصينيّ يلتقي رؤساء شركات تكنولوجيا أميركيّة كبرى في بكين

تزايدت في الأشهر الأخيرة مخاوف مجتمع الأعمال بعدما أجرت السلطات الصينيّة عمليّات تفتيش واستجواب استهدفت شركات استشاريّة أميركيّة. وأتت هذه الإجراءات في سياق تنافس حادّ بين بكّين وواشنطن...

التقى الرئيس الصينيّ شي جينبينغ الأربعاء في بكّين رؤساء شركات أميركيّة في الوقت الّذي تسعى فيه الصين إلى جذب المستثمرين الأجانب وطمأنتهم بشأن اقتصادها الّذي يشهد تباطؤًا.

وقالت شبكة "سي سي تي في" التلفزيونيّة الرسميّة إنّ "الرئيس شي جينبينغ التقى صباح اليوم في قصر الشعب في بكّين (...) ممثّلين عن قطاع الأعمال الأميركيّ".

ولم تحدّد الشبكة أسماء الشخصيّات الّتي شاركت في هذا الاجتماع.

ويأتي هذا الاجتماع غداة اختتام منتدى اقتصاديّ كبير في بكّين حضره عدد من كبار قادة الأعمال الأجانب، بمن فيهم الرئيس التنفيذيّ لشركة آبل، تيم كوك.

والصين الّتي تواجه تباطؤًا اقتصاديًّا وتوتّرات جيوسياسيّة، تسعى إلى طمأنة المستثمرين الأجانب بشأن آفاق النموّ في البلاد.

وتزايدت في الأشهر الأخيرة مخاوف مجتمع الأعمال بعدما أجرت السلطات الصينيّة عمليّات تفتيش واستجواب استهدفت شركات استشاريّة أميركيّة. وأتت هذه الإجراءات في سياق تنافس حادّ بين بكّين وواشنطن.