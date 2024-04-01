المسبار الياباني "سليم" يدخل في حالة سبات جديدة على سطح القمر

ومنذ هبوطه على سطح القمر في 20 كانون الثاني/يناير، تتبدّل المراحل الّتي يدخل فيها المسبار بين مرحلة نشطة وأخرى يوضع فيها بسبات...

وضع المسبار اليابانيّ "سليم" SLIM، الموجود على سطح القمر منذ كانون الثاني/يناير، مجدّدًا في حالة سبات الأحد، بعدما نجح في الصمود خلال الليلة القمريّة الّتي تستمرّ أسبوعين وتشهد درجات حرارة متدنّية جدًّا.

وكانت وكالة الفضاء اليابانيّة "جاكسا" أعلنت الخميس الفائت عن إعادة تنشيط المسبار الّذي تمكّن من إرسال صور جديدة.

ومع أنّ مدّة صلاحيّته قد تجاوزت التوقّعات بكثير إذ لم تصمّمه الوكالة اليابانيّة ليتحمّل الليالي القمريّة الطويلة الّتي تنخفض درجات الحرارة خلالها إلى -130 درجة مئويّة، بدأت علامات التعب تظهر بصورة متزايدة على المسبار.

وقالت "جاكسا" في حسابها عبر منصّة "اكس" الاثنين "لقد تحكّمنا بوضعه من خلال تشغيل أجهزته وإيقافها بصورة متتالية".

وجرى مثلًا تشغيل الكاميرا متعدّدة الأطياف الخاصّة بالمسبار والضروريّة لتحليل الصخور، "لكن سجّلت بعض الأعطال" فيها، بحسب الوكالة.

ومنذ هبوطه على سطح القمر في 20 كانون الثاني/يناير، تتبدّل المراحل الّتي يدخل فيها المسبار بين مرحلة نشطة وأخرى يوضع فيها بسبات.

وباتت اليابان مع نجاح هذه المهمّة خامس دولة تهبط بنجاح على القمر الطبيعيّ للأرض بعد الولايات المتّحدة والاتّحاد السوفياتيّ، والصين والهند.