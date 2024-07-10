"مايكروسوفت" تتخلّى عن مقعدها في مجلس إدارة "أوبن إيه آي"

تبيع الشركتان خدمات الذكاء الاصطناعيّ للمطوّرين والأفراد، وتتنافسان في هذا المجال مع "غوغل" وغيرها من شركات التكنولوجيا العملاقة.

تخلّت "مايكروسوفت" عن مقعدها الّذي تشغله بصفة مراقب في مجلس إدارة شركة "أوبن إيه آي"، مبتكرة "تشات جي بي تي"، على ما أفادت المجموعة العملاقة ، فيما تدرس الهيئات التنظيميّة الأوروبّيّة والأميركيّة ما إذا كانت شراكة الطرفين تنتقص من قانون المنافسة.

وجاء في رسالة "مايكروسوفت" المرسلة الثلاثاء إلى "أوبن إيه آي"، أنّه "على مدى الأشهر الثمانية الماضية، شهدنا تقدّمًا كبيرًا لمجلس الإدارة الجديد، ونحن واثقون من مسار الشركة".

وأضافت المجموعة الّتي أسّسها بيل غيتس "نعتقد أنّ دورنا المراقب المحدود لم يعد ضروريًّا"، موضّحة أنّ قرارها الانسحاب من مجلس الإدارة يصبح نافذًا "على الفور".

واستثمرت "مايكروسوفت" نحو 13 مليار دولار في "أوبن إيه آي" منذ أن بدأت شراكتهما عام 2019، ما أثار تساؤلات على جانبي المحيط الأطلسيّ عن مدى تأثيرها على الشركة الناشئة الّتي تأسّست عام 2015 وتتّخذ من كاليفورنيا مقرًّا لها.

وحصلت "مايكروسوفت" في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 على مقعد بصفة مراقب في مجلس إدارة "أوبن إيه آي" لا يخوّلها التصويت، بعد تجاذبات في شأن الحاجة إلى بقاء سام ألتمان على رأس الشركة. واستعاد ألتمان موقعه في نهاية المطاف بدعم من المجموعة العملاقة لتكنولوجيا المعلومات.

وتبيع الشركتان خدمات الذكاء الاصطناعيّ للمطوّرين والأفراد، وتتنافسان في هذا المجال مع "غوغل" وغيرها من شركات التكنولوجيا العملاقة.

وبدأت الهيئات التنظيميّة في أوروبا والولايات المتّحدة في درس مسألة هيمنة عدد محدود من الشركات الرقميّة العملاقة على سوق الذكاء الاصطناعيّ البالغة الأهمّيّة.

إلّا أنّ هيئة مراقبة المنافسة الأوروبّيّة خلصت في حزيران/يونيو الفائت بعد التحقيق إلى أنّ "مايكروسوفت" لم تحقّق "سيطرة دائمة" على "أوبن ايه آي".

لكنّ المفوّضيّة الأوروبّيّة طلبت من "مايكروسوفت" معلومات جديدة بشأن الاتّفاق بين الشركتين "لفهم ما إذا كانت بعض البنود الحصريّة يمكن أن يكون لها تأثير سلبيّ على المنافسة".

وأعلنت هيئة المنافسة الأميركيّة أيضًا عن إجراء تحقيق في استثمارات "مايكروسوفت" و"غوغل" و"أمازون" بمليارات الدولارات في الشركتين الناشئتين الأبرز في مجال الذكاء الاصطناعيّ وهما "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك".

وأفادت وسائل إعلام عدّة بأنّ شركة "آبل" الّتي كان من المتوقّع أن تحصل هي الأخرى على مقعد مراقب في مجلس إدارة "أوبن إيه آي"، صرفت النظر عنه عقب انسحاب "مايكروسوفت".