"أوبن إيه آي" تتيح لجميع المستخدمين محرّكها المخصّص للبحث "تشات جي بي تي"

لا يحتاج المستخدم سوى إلى حساب، حتّى لو كان مجّانيًّا، لطرح أسئلة على "تشات جي بي تي" عن آخر الأخبار أو الأحداث المقبلة مثلًا، والحصول على ردّ مكتوب مع روابط لمواقع إلكترونيّة...

بات في إمكان منصّة الذكاء الاصطناعيّ التوليديّ الأكثر شهرة "تشات جي تي" أن تكون محرّك بحث مجّانيًّا لمئات الآلاف من المستخدمين، ما يتيح لها منافسة مباشرة مع "غوغل" في هذا المجال.

وأعلنت شركة "أوبن إيه آي" عن إطلاق هذا المحرّك في تشرين الأوّل/أكتوبر الفائت، أي بعد عامين من بدء توفير "تشات جي بي تي"، لكنّ هذا الامتداد للبرنامج الأساسيّ كان مخصّصًا حصرًا لأصحاب الاشتراكات المدفوعة في الخدمة.

ولا يحتاج المستخدم سوى إلى حساب، حتّى لو كان مجّانيًّا، لطرح أسئلة على "تشات جي بي تي" عن آخر الأخبار أو الأحداث المقبلة مثلًا، والحصول على ردّ مكتوب مع روابط لمواقع إلكترونيّة.

وأوضح المسؤول في "أوبن إيه آي" كيفن ويل في مقطع فيديو نشر على الإنترنت الاثنين أنّ إضافة هذه الميزة "توفّر لـ+تشات جي بي تي+ القدرة على الوصول إلى المعلومات في الوقت الفعليّ، وبالطّبع البحث عن الإجابات على الإنترنت".

ولم يعد التطبيق تاليًا يتكل فقط على الكتلة الضخمة من البيانات المتراكمة قبل تاريخ سابق.

ويمكنه أيضًا عرض الإجابات على خريطة، كما خدمة "غوغل مابس" للخرائط.

كذلك يمكن لوضعيّة المحادثة الشفهيّة مع "تشات جي بي تي" أيضًا استخلاص الإجابات من الإنترنت لأصحاب الاشتراكات المدفوعة.

وأضافت "غوغل" في الربيع الفائت إلى محرّكها المخصّص للبحث خاصّيّة "إيه آي أوفرفيوز" AI Overviews الجديدة القائمة على الذكاء الاصطناعيّ والّتي تتيح، كما "تشات جي بي تي سيرتش"، الحصول على إجابة مفصّلة عن استفسار يطرح باللغة اليوميّة.

وأضافت "مايكروسوفت" الذكاء الاصطناعيّ إلى محرّكها للبحث "بينغ".