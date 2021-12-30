  2. علوم وتكنولوجيا
  3. علوم وصحة

في أعلى حصيلة منذ 2012: نفوق 126 نمرا في الهند عام 2021

تاريخ النشر: 30/12/2021 - 12:35

في أعلى حصيلة منذ 2012: نفوق 126 نمرا في الهند عام 2021
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨

نفق ما لا يقلّ عن 126 نمرا في الهند، عام 2021، في أكبر حصيلة سنوية تسجلها الهيئة المسؤولة عن حماية هذه الحيوانات المعرضة للانقراض في البلاد، منذ شروعها في جمع بيانات في هذا المجال، عام 2012.

وتضمّ الهند نحو 75 في المئة من النمور في العالم، وكان عددها فيها قرابة 40 ألفا لدى نيلها استقلالها عام 1947.

وتراجع عدد هذه الحيوانات حتى بلغ أدنى مستوى عام 2006 وقدره 1411 نمرا فقط، لكنه عاد وارتفع إلى 2967 في 2018، وفق ما أعلنت الحكومة قبل عامين، واعتبر رئيس الوزراء، ناريندرا مودي أن الزيادة التي تحققت "تاريخية".

إلا أن من العوامل التي ساهمت في تسجيل هذا الرقم المرتفع الوسائل الهائلة التي اعتمدت للتوصل إلى إحصاء شامل للنمور عام 2018، وخصوصا العدد غير المسبوق من الكاميرات والبرامج القادرة على التعرّف على أنماط الخطوط.

وأوضحت الهيئة أن معظم حالات نفوق النمور المحصاة خلال العقد الفائت تعود إلى "أسباب طبيعية"، لكن عددا كبيرا من هذه الحيوانات كان كذلك ضحية الصيد الجائر أو "المواجهات بين الإنسان والحيوان".

وتسعى الهند التي يبلغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة، إلى الحد من تدمير الموائل الطبيعية للنمور بفعل توسع المدن على حسابها، وكذلك جرّاء إزالة الغابات.

وقضى نحو 225 شخصا في هجمات نمور بين عامي 2014 و2019 وفقا للأرقام الحكومية. إلا أن الحكومة بذلت جهودا لزيادة أعداد النمور وحفظها، من خلال إنشائها لهذا الغرض 50 محمية في كل أنحاء الهند لحماية موائلها.

بودكاست عرب 48

#النمور في الهند
#الهند
#نفوق نمور

حوارات

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية
حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية

2021-12-18

حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا
حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا

2021-12-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بعثة علمية تقود دراسة حول التغير المناخي في مياه "أقاصي العالم"
بعثة علمية تقود دراسة حول التغير المناخي في مياه "أقاصي العالم"

2021-12-29

اتهام ماسك لإحداثه اضطرابات بمحطة الفضاء الصينية في المدار
اتهام ماسك لإحداثه اضطرابات بمحطة الفضاء الصينية في المدار

2021-12-28

كلفة الكوارث المناخية زادت 20 مليادر دولار مقارنة بالعام الماضي
كلفة الكوارث المناخية زادت 20 مليادر دولار مقارنة بالعام الماضي

2021-12-27

الأكثر قراءة

عباس لغانتس: لن أسمح بالعنف والإرهاب واستخدام السلاح ضد المستوطنين

عباس لغانتس: لن أسمح بالعنف والإرهاب واستخدام السلاح ضد المستوطنين

2021-12-29
الجيش الإسرائيلي يستعد لمهاجمة إيران

الجيش الإسرائيلي يستعد لمهاجمة إيران "ونسي إطعام جنوده"

2021-12-29
تراجع عن الدعاوى ضد إسرائيل في لاهاي مقابل

تراجع عن الدعاوى ضد إسرائيل في لاهاي مقابل "بادرة سياسية"؟

2021-12-29
حالة الطقس: بارد واحتمال سقوط أمطار خفيفة

حالة الطقس: بارد واحتمال سقوط أمطار خفيفة

2021-12-29
فيديو | إصابة في جريمة إطلاق نار بدير حنا

فيديو | إصابة في جريمة إطلاق نار بدير حنا

2021-12-29