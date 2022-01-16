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رصد "الشفق القطبي" في ستوكهولم

تاريخ النشر: 16/01/2022 - 08:30

رصد "الشفق القطبي" في ستوكهولم
رصد "الشفق القطبي" في ستوكهولم (الأناضول)
عرب ٤٨/ الأناضول

شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم، السبت، الظاهرة الطبيعية المسماة "الشفق القطبي" أو "الأضواء الشمالية".

وقال كجيل أولاوسون، رئيس قسم علم الفلك السويدي في أوربرو، للتلفزيون الحكومي، إن الشفق القطبي شوهد في العاصمة ستوكهولم.

وأكد أولوسون أن المجال المغناطيسي للأرض شهد تمزقًا وصدعًا، ما أدى إلى انعكاس الأضواء الشمالية بقوة في السماء.

وأضاف أولوسون أن الشفق القطبي يمكن أن يظهر أيضًا من ألمانيا وبولندا في الأيام المقبلة.

ويتشكل الشفق القطبي نتيجة تفاعل المجال المغناطيسي للأرض مع الجسيمات المشحونة القادمة من الشمس.

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#"الأضواء الشمالية"
#"الشفق القطبي"
#سماء ستوكهولم
#رصد
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