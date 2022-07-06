ما هي ابعد مجرة مكتشفة في الكون؟

يحتوي هذا الكون الواسع على أعداد هائلة من المجرات القزمة والعملاقة، ولعل أشهر هذه المجرات هي مجرة درب التبانة والتي تنتمي إليها مجموعتنا الشمسية.

تطورت علوم الفضاء عبر الزمن وجرى إرسال الرحلات الفضائية والأقمار الصناعية من قبل علماء فلك متخصصين نحو الفضاء، لتحديد أبعد جسم يمكن رصده عن الأرض في هذا الكون الواسع.

من الصعب تصور حجم الكون من وجهة النظر البشرية المعتادة، فكل مجرة من المجرات تحتوي على مليارات الكواكب المكتشفة وغير المكتشفة، الأكبر حجمًا من الأرض والأصغر حجمًا أيضًا.

ويحتوي هذا الكون على أكثر من 17000 مليون مجرة ضمن المساحة المحدودة التي جرى اكتشافها من الكون فقط!

ويستمر علماء فلك وكالة "ناسا" الشهيرة بالإضافة إلى علماء فلك آخرين منتشرين حول العالم، بإجراء الأبحاث والرحلات وإرسال المكوكات الفضائية والأقمار الصناعية، وذلك لتحديد ومعرفة المزيد والمزيد عن هذا الكون الواسع.

وعلى الرغم من أن اكتشاف جسم جديد ضمن الكون يعتبر كالنقطة في بحر هذا الكون. إلا أن كل اكتشاف جديد يعطي العالم معلومات جديدة لتحديد صفات فلك الفضاء الغامض.

فما هي أبعد مجرة مكتشفة في الكون إلى حد الآن؟

HD1 أبعد مجرة مكتشفة في الكون

اكتشف مجموعة من علماء فلك في جامعتي هارفارد وطوكيو من هذا العام، وجود جسم أحمر على بعد 13500 مليون سنة ضوئية عن الأرض.

وبالتالي اعتبر علماء الفلك هذا الجسم هو أبعد مجرة جرى اكتشافها إلى الآن في هذا الكون.

وقد أوضح عالم فلك شهير يدعى يويتشي هاريكان، أن العملية التي هدفت لتحديد هذه المجرة التي أخذت هيئة جسم أحمر متوهج كانت عملية صعبة للغاية، فقد جرى مراقبة حوالي أكثر من 700 ألف جسم، لتحديد عنصر شوهد على هيئة جسم أحمر شديد السطوع ومتوهج أيضًا.

جرى إطلاق اسم HD1 على المجرة المكتشفة والتي اعتبرت أبعد مجرة في الكون.

استغرقت عملية البحث لتحديد المجرة الأبعد أكثر من 1200 ساعة متواصلة عبر تلسكوب سوبارو وفيستا وسبيتزر، وتليسكوب بريطاني آخر.

وقد استطاعت مجرة HD1 التي ظهرت على هيئة جسم أحمر متوهج، أن تنتزع لقب أبعد جسم متوهج جرى رصده في الكون من مجرة GN-z11 التي كانت تبعد عن الأرض مسافة تقل عن مجرة HD1 بمائة مليون سنة ضوئية.

وقد أظهر علماء فلك حول العالم دهشتهم حيال نشاط مجرة HD1 وانبعاث الأشعة فوق البنفسجية منها بكثافة.

وقد جرى تفسير ذلك بفرضيتين، الأولى، هي أن تلك المجرة المكتشفة على هيئة جسم أحمر متوهج بعيد تستطيع إنتاج أكثر من 100 نجمة سنويّا! وهذا هو سبب انبعاث الإشعاع.

أو أن هناك ثقب أسود واسع في مجرة HD1 يصدر الأشعة فوق البنفسجية.

وتستمر مراقبة مجرة HD1 والتي ظهرت للعيان على هيئة جسم أحمر متوهج من قبل علماء الفلك، بواسطة تلسكوب متطور يستطيع رصد أبعد نقطة مكتشفة إلى الآن في هذا الكون .

كيف استطاع العلماء تحديد عمر أبعد مجرة مكتشفة في الكون؟

يقوم علماء فلك متخصصون باستمرار بالعديد من الأبحاث لتحديد أعمار المجرات عمومًا، ويهتمون على وجه الخصوص بأعمار أبعد المجرات لتحديد المزيد من المعلومات حول تلك المجرات المكتشفة، بواسطة ما يسمى بالانزياح الأحمر.

وهو الازدياد في الأطوال الموجية للضوء نحو مجال لوني أحمر للطيف الذي يتم استقباله عبر الكشافات عندما تتم مقارنته بالضوء الصادر من المصدر.

ولأن الفضاء في حالة توسع مستمر، فكلما تحركت مجرة بشكل أبعد عن الراصد كلما زاد الطول الموجي نحو لون أحمر واضح للطيف.

وقد جرى تحديد عمر مجرة HD1 التي ظهرت في شكل هيئة جسم أحمر متوهج بأنها تشكلت بعد مرور 330 مليون سنة فقط من الانفجار العظيم.

مما جعلها أبعد مجرة مكتشفة في الكون.

ما هو الانفجار العظيم؟

اعتمد علماء فلك متخصصون فيما مضى وحتى اللحظة، على نظرية الانفجار العظيم لتحديد عمر كل جسم وكل مجرة موجودة في الكون كمبدأ صفري لتكوين الكون.

وكما ذكر أعلاه، فقد جرى اعتبار مجرة HD1 التي ظهرت على هيئة جسم أحمر متوهج، بأنها أبعد مجرة مكتشفة في الكون نسبة لقربها من مبدأ الزمن وهو الانفجار العظيم.

إن الانفجار العظيم هو نظرية تقول إن الكون الذي نعيش فيه قد كان عبارة عن مادة واحدة متماسكة، ومن ثم تعرضت تلك المادة إلى الانفجار العظيم أو البيغ بانغ والذي جعل تلك المادة تتباعد عن بعضها وتنتشر في فلك الكون.

وقد جرى تقدير حدوث الانفجار العظيم قبل 13800 مليون سنة ضوئية.

وتعود فرضية الانفجار العظيم إلى سنة 1927.

ولكن جرى استخدام تسمية الانفجار العظيم لأول مرة، على سبيل السخرية في مقابلة إذاعية لأحد علماء الفيزياء والمسمى بفريد هويل، بقصد جذب الانتباه لفكرة الانفجار العظيم.

وهناك جدل لا ينتهي بين علماء الفلك من مناصري نظرية الانفجار العظيم ومناصري نظرية أخرى معاكسة تسمى بالحالة الثابتة.

وجرى اعتبار مجرة HD1 بأنها أبعد مجرة مكتشفة، وذلك لأن الزمن الذي يفصلها عن الانفجار العظيم هو فقط 330 مليون سنة ضوئية.

ما هو الثقب الأسود؟

هو منطقة ذات جاذبية قوية لا يمكن لأي جسم الإفلات من جاذبيتها حتى الضوء، وبالتالي تأخذ اللون الأسود.

ويعتقد علماء فلك متخصصون أن كل مجرة تقريبًا يجب أن تحتوي على ثقب أسود واحد أو أكثر,

وتستمر هيئة علماء الفلك بالعمل المستمر لتحديد المزيد من العناصر الجديدة التي تضاف إلى قائمة الأجسام المكتشفة في الكون.

وجرى اكتشاف عنصر على هيئة جسم أحمر متوهج تم تسميته بالجرم، يقع على مسافة 13000 مليون سنة ضوئية من الأرض.

يعتقد أن ذلك الجرم الذي يظهر بشكل جسم أحمر متوهج محاط بغبار كوني كثيف هو أحد أسلاف الثقوب السوداء. حيث أنه يمكن اعتباره مجرة مكوّنة للنجوم ومحاطة بغبار ويظهر أيضًا على هيئة ثقب أسود في نفس الوقت.

وجرى تسمية ذلك الجسم المحير الذي يجمع بين خصائص متعددة ويظهر بلون أحمر باسم الكوازارات.

وتعتبر ظاهرة اصطدام ثقبين أسودين، والتي تعد من أهم الظواهر المكتشفة مؤخرًا ثاني أكبر حدث كوني من حيث الأهمية بعد الانفجار العظيم. مما يعكس أهمية رصد الثقوب السوداء من قبل علماء الفلك.

استخدام تلسكوب جيمس ويب لإزالة الغموض حول أبعد مجرة مكتشفة في الكون

إن اكتشاف أبعد مجرة في الكون شكّل حدثًا مفصليًّا عند علماء الفلك بشكل عام.

وقد عبّر العالم يوتشي هاريكانه عن تأثره الشديد نتيجة اكتشافه مجرة HD1 والتي ظهرت على هيئة جسم أحمر متوهج بقوله: "لقد شعرت بالقشعريرة عندما رصدت الجسم الأحمر".

لم يكتفِ علماء الفلك بما قدمته التلسكوبات الأربعة عن المجرة التي جرى اعتبارها أبعد مجرة مكتشفة في الكون، وهي مجرة HD1.

بل جرى الاعتماد على تلسكوب جيمس ويب الذي يعتبر التلسكوب الأكثر دقة والقادر على التقاط أدق وأبعد الصور لعناصر الكون.

ما هي أشهر المجرات في الكون ؟

وهناك العديد من المجرات التي جرى اكتشافها من قبل علماء الفلك في الكون ومنها:

درب التبانة: وهي المجرة الأكثر شهرة والتي تنتمي إليها مجموعتنا الشمسية، يبلغ قطرها 185000 سنة ضوئية، وتبعد مجموعتنا الشمسية عن مركز هذه المجرة حوالي 27 ألف سنة ضوئية.

سومبريرو: وهي مجرة ذات نواة مضيئة، تبعد عن الأرض مسافة تصل إلى 29 مليون سنة ضوئية.

العين السوداء: وهي مجرة جميلة تأخذ شكل عين جميلة بلون متوهج قريب إلى الأحمر، وتبعد مسافة تصل إلى 24 مليون سنة ضوئية عن كوكب الأرض.

الدوامة: وهي مجرة جميلة تأخذ شكل الدوامة، وتبتعد عن كوكب الأرض مسافة تصل إلى 23 مليون سنة ضوئية.

مجرة NGC-3370: وهي مجرة رائعة الجمال تقع على بعد 98 مليون سنة ضوئية عن كوكب الأرض.

مجرة NGC-1512: وهي مجرة ذات شكل حلقي تتألف من حلقتين متوهجتين، وتبتعد عن كوكب الأرض مسافة تصل إلى 38 مليون سنة ضوئية.

مجرة 2MASX J00482185-2507365 OCCULTING PAIR : وهي مجرتين حلزونيتين متداخلتين، تبعد تلك المجرة عن درب التبانة حوالي 800 مليون سنة ضوئية.

المرأة المسلسلة: وهي تعتبر من المجرات القريبة التي يمكن مشاهدتها بالعين المجردة، تبعد عن الأرض أكثر من 2 مليون سنة ضوئية ويبلغ قطرها حوالي 220 ألف سنة ضوئية.

كانيس ماجور: وهي المجرة الأقرب لمجرة درب التبانة، حيث تبعد فقط عنها مسافة 42 ألف سنة ضوئية!

وتجدر الإشارة إلى أن وحدة قياس المسافة في الفضاء والتي تسمى سنة ضوئية، تعني المسافة التي يقوم الضوء بقطعها ضمن فترة سنة واحدة.

كان لإعلان اسم أبعد مجرة مكتشفة في الكون، أثرًا يشبه الوقود بالنسبة للعلماء كي يستمروا بإجراء أبحاثهم ودراساتهم.

وقد كان لهذا الخبر أيضًا أثرًا كبيرًا عند المشاهد العادي الذي يملؤه الفضول لمعرفة الجانب الخفي من الكون.

وعلى الرغم من توالي الاكتشافات التي جرى التوصل إليها في علم الفلك، إلا أن تلك الاكتشافات تعرضت للتشكيك عبر الزمن، وذلك لصعوبة التحقق مما يتم الإعلان عنه بالنسبة للمشاهد العادي.

ومن اكتشاف أبعد مجرة إلى أقرب مجرة، ومن ثقب أسود إلى كواكب ونجوم مختلفة وغريبة، تبقى علوم الفضاء هي العلوم الأكثر جاذبية وغموضًا إلى يومنا هذا!