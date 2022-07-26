كل ما تحتاج لمعرفته عن الأشعة السينية

ما هي الأشعة السينية؟

أسلوب الأشعة السينية له تاريخ طويل، فقد اكتشفت الأشعة السينية مصادفة وهي عبارة عن اختراق الشعاع للجسم ونستخدمها اليوم بجودة رقمية ذات مستوى عال عندما نقوم بعملية للتصوير بالأشعة السينية حيث ينطلق شعاعا ذو موجات قصيرة من مصدر الإشعاع لاختراق الجسم ويكون صورة على فيلم الأشعة السينية.

نستطيع عن طريق الأشعة السينية تصوير كافة أنسجة الجسم ومناطقه، فالأنسجة الرخوة تقوم بامتصاص إشعاع قليل مثل: الجلد والعضلات والدهون بالتالي تظهر لنا بلون داكن على الفيلم، أما النسيج الصلب كالعظام فيمتص نسبة عالية من الأشعة فتظهر باللون الأبيض.

من هو مكتشف الأشعة السينية؟

اكتشفت الأشعة السينية عام 1895 من قبل العالم الألماني الجنسية، ويليام كونراد رونتجن، عندما قام بأحد التجارب وهو عالم فيزياء.

ولد العالم ويليام كونراد رونتجن في 27 آذار/مارس 1845 في ولاية وستفاليا التي تقع شمال الراين، وفي العام 1868 حصل على دبلوم في هندسة الآلات وبعدها بدأ بدراسة علم الفيزياء الذي حصل به على دكتوراه بعلوم الفيزياء عام 1868 بعد ذلك أصبح مدرسا في جامعات أوروبا.

توفي العالم الألماني الشهير في 2 شباط/فبراير 1923 بعد معاناته من مرض السرطان بسبب تعرضه للكثير من الأشعة أثناء اختباراته وتجاربه في مجال أشعة إكس.

سبب تسمية الأشعة السينية؟

سميت بأشعة إكس أو كما يطلق عليها علماء الفيزياء لأنها أشعة مجهولة ودلالة الحرف إكس هو المجهول.

أنواع الأشعة السينية

تقسم الأشعة السينية إلى نوعين هما:

الأشعة السينية اللينة

تقع في نطاق الطيف الكهرومغناطيسي بين أشعة غاما والأشعة فوق البنفسجية، وهي ذات طول موجي قصير حوالي 10 نانومتر.

الأشعة السينية الصلبة

وهي ذات طول موجي طويل حوالي 100 بيكومتر.

ما هي خواص الأشعة السينية؟

الأشعة السينية ليست مرئية.

الأشعة السينية غير متأثرة بالمجال الكهربي والمغناطيسي.

تعمل الأشعة السينية بنفس آلية الضوء المرئي، فهي تعمل على تبديل الضوء إلى اللون الأسود.

تنتقل بخطوط مستقيمة في الفراغ بسرعة الضوء.

تسبب الأشعة السينية أضرارا بيولوجية وكيميائية للنسيج الحي.

تستطيع الأشعة السينية أن تتحقق في هياكل أصغر بكثير ما نستطيع أن نراه في المجهر العادي.

الأشعة السينية لها طول موجي قصير جدا وأقصر بنسبة كبيرة من الضوء المرئي.

استخدامات الأشعة السينية

تستخدم تكنولوجيا الأشعة السينية لعدة أغراض مثل مساعدة مقدمي الرعاية الصحية في تقييم الأعراض وتشخيص الإصابات، ومن بين الأسباب الأكثر شيوعًا لاستخدام الأشعة السينية ما يلي:

تحديد الكسور.

تحديد الالتهابات في العظام والأسنان.

تشخيص التجاويف وتقييم الهياكل في الفم والفك.

الكشف عن أورام العظام.

قياس كثافة العظام (كمية المعادن في العظام) لتشخيص هشاشة العظام (مرض عظمي ناجم عن فقدان مادة العظام).

العثور على أدلة على الالتهاب الرئوي أو السل أو سرطان الرئة.

فحص أنسجة الثدي باستخدام تقنية الماموغرام.

البحث عن علامات قصور القلب أو تغيرات في تدفق الدم إلى الرئتين والقلب.

الكشف عن مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الحصوات.

باستخدام وسيط تباين يسمى الباريوم تساعد على تحديد مكان الأشياء المبتلعة مثل عملة معدنية أو لعبة صغيرة.

استخدامات الأشعة السينية علاجيا

نستطيع استخدام الأشعة السينية لأهداف علاجية مثل:

1. معالجة فرط نشاط الغدة الدرقية.

2. معالجة الخلية السرطانية عن طريق قتلها أو إبطاء نموها من خلال إتلاف الحمض النووي لهذه الخلايا فتموت الخلية السرطانية ويتخلص منها الجسم وبالتالي يمكن أن يتخلص من مرض السرطان ككل عند إتمام العلاج.

3. نستطيع استخدام الأشعة السينية في سرطان الرأس والعنق وعنق الرحم والعين والثدي والبروستات.

كيف نحضر المريض للأشعة السينية؟

استعداد المريض للأشعة السينية يختلف باختلاف المنطقة المستهدفة من الجسم فقد يُطلب من المريض ارتداء ثياب فضفاضة ومريحة من أجل سهولة الحركة، أو قد يقوم المريض بارتداء ملابس خاصة بالمشفى وإزالة المجوهرات أو العناصر المعدنية من جسم المريض.

من المهم أن يخبر المريض الكادر الطبي عن وجود أي غرسات طبية في جسمه لأن الغرسات الطبية تقوم بمنع الأشعة السينية من أن تمر خلال الجسم وإنشاء صورة واضحة.

باختلاف المنطقة التي نريد فحصها باستخدام الأشعة السينية قد يُطلب من المريض تناول مادة متباينة أو "صبغة التباين" قبل الأشعة السينية. هذه المادة تقوم بالمساعدة على تحسين دقة الصور. تحتوي مادة التباين على مركبات الباريوم أو اليود. نستطيع أخذ صبغة التباين بعدة أساليب:

عبر السائل الذي يبتلعه أو يتناوله المريض.

حقنة في الجسم.

إعطاء المريض حقنة شرجية قبل الاختبار.

في حال كان الفحص للجهاز الهضمي فعندها قد يقوم الطبيب بطلب الصيام قبل إجراء الفحص، وفي بعض الحالات قد يُطلب من المريض أن يتناول أدوية لتطهير (تنظيف أو تفريغ) الأمعاء.

مخاطر الأشعة السينية

تستخدم الأشعة السينية كمية قليلة من الشعاع لإنشاء صور لجسم الإنسان، يكون التعرض للإشعاع آمنا لمعظم الراشدين. إن أخذ المريض مادة متباينة قبل أن يتعرض للأشعة السينية من الممكن أن يؤدي إلى عدد من الآثار الجانبية وتشمل:

قشعريرة

حكة في الجلد

غثيان

دوار

طعم معدني في الفم

هنالك بعض الحالات التي يمكن أن تسبب الصبغة تفاعلًا قويا فيها مثل صدمة الحساسية

استخدامات الأشعة السينية في الصناعة