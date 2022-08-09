أسباب ظاهرة كسوف الشمس

ما هو الكسوف؟

الكسوف الشمسي هو أحد الظواهر الفلكية الكونية الغريبة التي تحدث عندما يقوم القمر بحجب ضوء الشمس كليا أو جزئيا عند مروره بين الشمس وكوكب الأرض أي يكون كل من الأرض والشمس والقمر على نفس الاستقامة. يحدث الكسوف الشمسي عندما يكون القمر في "طور المحاق" الذي يتيح له إلقاء ظله على كوكب الأرض، وعلى الرغم من أن القمر يمر بجميع أطواره ومنها "المحاق" و "البدر" في كل شهر قمري إلا أنه لا يحدث كسوف أو خسوف بسبب عدم التقاء الأجرام الفلكية الثلاثة الأرض والشمس والقمر على خط واحد.

أثناء دوران القمر حول الأرض، يتقاطع مداره بمكانين محددين مع المستوى الكسوفي وتسمى كل من المنطقتين (العقدة الصاعدة) و(العقدة النازلة)، ولذلك فكلما كان القمر في إحدى العقدتين أو قريبا منهما فإنه يصبح على استقامة واحدة مع الأرض والشمس ويسقط ظله على كوكب الأرض ويحدث الكسوف. الجدير بالذكر أن الكسوف تطول فترته عندما يكون قريبا جدا إلى كوكب الأرض الذي يكون هو الأخير في أبعد مسافة عن الشمس.

أنواع الكسوف الشمسي

الكسوف الكلي للشمس Total Solar Eclipse

إذا حدث وشاهدت الكسوف الشمسي الكلي هذا يعني أنك من القلائل المحظوظين كفاية لتقع في منطقة وقوع ظل القمر على الأرض نتيجة استقامته مع الشمس والأرض بخط واحد تماما بحيث ينحجب ضوء الشمس كليا وتظلم السماء كما في الليل. يستمر الكسوف الكلي للشمس لمدة قصيرة تتراوح بين بضع ثوان وثماني دقائق ويحدث الكسوف بشكل متدرج يبدأ بتغطية الشمس جزئيا إلى أن يغطيها بالكامل بعد مدة تصل إلى ساعة تقريبا.

الكسوف الشمسي الحلقي Annular Solar Eclipse

في حال كان القمر بعيدا جدا عن الأرض فإن ظله سيكون أصغر من أن يغطي قرص الشمس الهائل كله، وعند حدوث الخسوف الحلقي يظهر على شكل دائرة أو قرص مظلم وهو ظلّ القمر في وسط هالة أو حلقة من الضوء حوله وهي أشعة الشمس التي لم يستطع القمر حجبها.

الكسوف الشمسي الجزئي Partial Solar Eclipse

في هذه الظاهرة يحجب القمر جزء فقط من الشمس ويسقط شبه ظل القمر على كوكب الأرض. ولذلك فإن الأشخاص المشاهدين للكسوف سيشاهدون جزءًا من قرص الشمس فقط.

الكسوف الشمسي الهجين Hybrid Eclipse

من الحالات النادرة للكسوف الشمسي فهو عبارة عن دمج حالتين للكسوف الشمسي حيث يرى المشاهد كسوفا حلقيا من منطقة وكسوفا كليا من منطقة أخرى.

أنماط ظلال كسوف الشمس

الظل التام Umbra

يظهر الظل التام للكسوف الشمسي عند حدوث الكسوف الكلي للشمس حيث تصبح منطقة الكسوف في ظلام كامل ولا يستطيع مشاهدة الظل إلا الأشخاص الذين يتواجدون في منطقة الكسوف الشمسي.

الظل الجزئي Antumbra

تعتبر الظلال الجزئية للكسوف ذات تأثير أقل إذا قارناها بظلال الكسوف التامة، وإن مشاهدة الظلال الجزئية على سطح الأرض يعتبر نادرا بسبب تشكل تلك الظلال في منطقة بعيدة عن الأرض.

شبه الظل Penumbra

يظهر شبه الظل أثناء الكسوف الشمسي الجزئي، ويظهر للمشاهد القمر رمادي اللون أو مائل للحمرة بسبب الظل الخفيف المتشكل للقمر.

مراحل كسوف الشمس

حتى يحدث الكسوف الشمسي بمرور القمر من أمام الشمس هناك مراحل وهي:

مرحلة الشمس المكتملة

وهي مرحلة ما قبل الكسوف، حيث تكون الشمس ظاهرة بشكل كامل ومن دون حجب في السماء من دون ظهور القمر الذي سيقوم بحجبها. ويطلق على المكان الظاهرة فيه الأشعة الشمسية بالكرة الضوئية photosphere.

مرحلة الاتصال الأول first contact

ويمكن اعتبارها أول مرحلة من مراحل الكسوف الشمسي، وتتمثل هذه الظاهرة بظهور القمر من نصف الكرة الشمالي للأرض وبدء ملامسته لطرف قرص الشمس من الجهة اليمينية.

مرحلة الكسوف الجزئي partial solar eclipse

في هذه المرحلة من الكسوف يحجب القمر الشمس حجبا جزئيا.

مرحلة الاتصال الثاني second contact

وتتمثل هذه المرحلة باقتراب القمر من حجب قرص الشمس حجبا كليا.

مرحلة الكسوف الكلي total solar eclipse

وتشمل هذه المرحلة من مراحل الكسوف جميع اللحظات لتغطية قرص القمر لقرص الشمس تغطية كاملة.

مرحلة الاتصال الثالث third contact

وهي مرحلة الاقتراب من انتهاء ظاهرة الكسوف حيث تظهر هذه المرحلة بدء ابتعاد قرص القمر عن الشمس بشكل تدريجي.

مرحلة استعادة أشعة الشمس sunlight restored

بعد فترة قصيرة جدا من مرحلة الاتصال الثالث تعود أشعة الشمس بالبدء بالظهور مرة أخرى وبشكل تدريجي.

مرحلة الاتصال الرابع fourth contact

وهي آخر مرحلة اتصال بين قرص القمر وقرص الشمس، حيث ينتهي الكسوف الشمسي كليا وتتمثل مرحلة الاتصال الرابع بملامسة طرف قرص القمر بحافة قرص الشمس.

أضرار النظر المباشر لكسوف الشمس

إن مشاهدة ظاهرة الكسوف شيء ممتع ولكن إذا لم يتم اتخاذ أساليب وقائية وحماية العينين أثناء المراقبة فإنها قد تعود على الشخص بأضرار كبيرة للشبكية وطبقات العين الداخلية، فقد تتسبب الأشعة الشمسية بأضرار بالغة وحروق تتسبب بتلف خلايا شبكية وقد لا يكون الضرر مؤقتا فتحدث أضرارا بالغة كاعتلال الشبكية المركزة أو تشوه الرؤية وتغير الألوان وقد تصل للعمى. لذلك يجب توخي الحذر بشكل كبير لأن الآثار المترافقة بمشاهدة الكسوف بطريقة خاطئة لا تظهر إلا بعد مرور وقت (حوالي بضع ساعات أو أيام).

كيفية مشاهدة الكسوف بأمان

لكي تحظى بلحظات لا تنسى بدون إيذاء النفس أثناء مشاهدة هذه الظاهرة العجيبة يمكن استخدام نوع خاص من النظارات الشمسية مصنوعة خصيصا للحماية العينية وتسمى "نظارات الكسوف"، فإن عدسات هذه النظارة معالجة بطريق صحية وهي تحوي بعض التقنيات مثل الفلاتر والمرشحات بحيث تطابق معايير صحية محددة واسمها (ISO 12312-2).

أيضا يوجد بعض الأجهزة المحظور استخدامها أثناء الكسوف مثل النظارات الشمسية العادية أو نظارات الكسوف التالفة أو المخدوشة لأنها ستسمح بتسرب الأشعة للعين، بالإضافة للكاميرا والتلسكوبات غير المعالجة عدساتها من أجل الكسوف لأنها قد تسبب ضرر بسبب النظر من خلال عدساتها. أيضا قد تتسبب أشعة الكسوف بتلف كاميرا الجهاز المحمول لذلك ينصح بعدم استخدامه واستبداله بالكاميرا المعالجة.