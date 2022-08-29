أصغر عظمة في جسم الإنسان

تنوعت وتعددت العظام في جسم الإنسان بين صغيرة وكبيرة ومتوسطة الحجم وتمايزت أيضا في أبعادها من حيث الطول والسماكة والعرض، كما أن الفرق واضح بشكل صريح بين عظام الجسم العديدة والكثيرة من حيث القوة والمتانة وذلك حسب نقاط توضعها بالجسم وأماكن وجودها فيه.

أصغر عظام جسم الإنسان

إن أصغر عظام الجسم نجدها في الأذن وتحديدا في الأذن الوسطى، حيث تحتوي الأذن الوسطى على ثلاث عظيمات مشهورة وصغيرة (Ossicle bones) وهذه العظام هي المطرقة والسندان والركاب، والتي تعتبر أصغر العظام في الجسم. وأصغر هذه العظام بشكل محدد هي عظم الركاب، لتكون هي أصغر عظمة في الجسم البشري.

إن عظمة الركاب لها دور أساسي وهام في عملية نقل الاهتزازات الصوتية داخل الأذن الوسطى وذلك مع عظمة السندان حيث أنها تتعلق وترتبط بها من خلال ما يسمى النافذة البيضية، والتي تصل الأذن الوسطى بالدهليز التّيه العظمي في داخل الأذن الداخلية.

كيف اكتشفت أصغر عظمة في الجسم (الركاب)؟

جرى اكتشاف هذه العظمة الصغيرة والدقيقة في جسم الإنسان؛ والموجودة بدورها في مكان حساس وصعب الوصول إليه بشكل جيد من قبل الطبيب الإيطالي الجنسية المعروف باسم جيوفاني فيليبو إنغراسيا وذلك عن طريق الصدفة في سنة 1546 ميلادي.

كان هذا الطبيب يشرّح الأذن أمام تلاميذه ساعيا من خلال ذلك شرح ما بداخلها من تجاويف وأقسام لتعليمهم حول الأذن وكيفية عملها لإيصال الاهتزازات الصوتية إلى الأذن الداخلية من خلال مجموعة من الانتقالات عبر العظيمات السمعية وغشاء الطبل.

أثناء قيام هذا الطبيب بفصل العظيمات السمعية التي كانت معروفة ومكتشفة آنذاك، وهي المطرقة والسندان، اكتشف وجود عظمة متناهية في الصغر ثالثة ومرتبطة بعظم السندان، وقد جرى تأكيد وجودها في ما بعد ضمن الكثير من الحيوانات ولا سيما الأبقار قبل أن يتم البحث بالتشريح على جسم بشري للبحث عنها وإيجادها.

جرى التحقق من أن عظم الركاب هذا يتصل بشكل مرتبط بأحد نواتئ عظم السندان وهو الناتئ الأرق والأطول، وتأتي تسميتها بهذا الشكل لأنها تشابه من خلال تراكبها وتوضعها مع ركاب سرج الأحصنة والخيول، فأطلق الطبيب الذي اكتشفها جيوفاني عليها اسم الركاب.

ما وظيفة عظم الركاب وكيف تتعلق بالسمع؟

جرى تشبيه عظم الركاب بعدة تشبيهات ولكن أيضا كان التشبيه الأقرب والأكثر توضيحا لوظيفتها وشرحا لها هو تشبيهها بالشوكة الرنانة، حيث أنها تشابهها إلى حد كبير فهي تتألف من قاعدة مسطحة الشكل متفرعة بدورها إلى فرعين هما السويقتين السفلية (Inferior crus)، والعلوية (Superior crus).

إن عظمة الركاب لها دور محوري في عملية السمع عند الإنسان حيث أنها تساعده في سماع الأصوات، إذ أن الأمواج الصوتية تعبر عبر قناة السمع الخارجية أو المعروفة بمجرى السمع الخارجي إلى غشاء الطبل بنهاية هذا المجرى، تهتز الطبلة ناقلةً الاهتزازات الناجمة عن الأصوات إلى الأذن الوسطى حيث تتعرض عظمة المطرقة (Malleus) للاهتزاز وتبدأ به ثم تنتقل الاهتزازات بعد ذلك إلى عظمة السندان (Incus)، ثم إلى الركاب (Stapes).

في الركاب تهتز أولا كل من السويقتين العلوية والسفلية وينتقل هذا الاهتزاز إلى قاعدة الركاب ذات الشكل المسطح كما ذكرنا آنفا، وبعد ذلك إلى الأذن الداخلية، إذ أن هذه الاهتزازات الصوتية تتحول في الأذن الداخلية إلى بيانات عصبية والتي بدورها تتحول بالانتقال إلى الدماغ عبر ما يعرف بالقوقعة والعصب السمعي.

وجب التنويه بشكل كبير إلى أن تعرض أحد العظيمات السمعية الثلاث إلى أذية معينة، قد تحدث بسبب رض على الرأس أو صدمة حادة، قد يسبب تلفا لإحدى العظيمات السمعية وقد يؤدي هذا الأمر إلى فقدان الإنسان للسمع بشكل جزئي أو كلي وذلك لعدم قدرة وصول الاهتزازات إلى الأذن الداخلية.

ما هي أقوى عظام الجسم البشري؟

تكثر التصنيفات في العظام البشرية لتشمل أقوى العظام وأكثرها صلابة وأصغر العظام أو أكبرها، وهنا في هذه الفقرة سنتحدث عن أقوى العظام والتي هي عظم الفخذ.

إن عظم الفخذ يعتبر أطول وأثقل إضافة إلى كونه أكبر عظم في الجسم البشري. يقع هذا العظم في الأطراف السفلية من الجسم وذلك ما بين كل من عظام الحوض ومفصلي الركبتين. يبدأ نمو هذه العظام في الحياة الجنينية ما بين الأسبوعين الخامس والسادس من العمر الجنيني، ثم تستكمل نموها خلال فترة حياة الطفل منذ ولادته وحتى يبلغ من العمر حوالي 14 أو 18 عاما.

ممَ يتألف عظم الفخذ؟

النهاية العلوية

تشمل هذه النهاية كل من رأس الفخذ وعنق الفخذ والمدور الكبير، وبالتالي نرى أن المدور الكبير ترتكز عليه كافة الأوتار المسؤولة بدورها عن ربط أو حركات العضلات الفخذية، وهذا ما يساهم بشكل أساسي في عمليتي المشي والركض.

جذع الفخذ

يشكل هذا الجزء القسم الطويل من عظم الفخذ، حيث يحتوي بداخله على التجويف النخاعي العظمي وهو الجزء المسؤول عن إنتاج الخلايا العظمية الجديدة.

النهاية السفلية

إن النهاية السفلية لعظم الفخذ ترتبط برأس الركبة بشكل أساسي، وتتكون من عظام صلبة جدا وقاسية بشكل مضغوط ومتراص، وتتميز بعدم احتوائها على نخاع عظم. ويحيط بهذه العظام المضغوطة عظام تدعى إسفنجية تعمل على تخفيف الاحتكاك وتسهيل عملية الحركة.

أضعف عظام الجسم؟

تعرفنا في ما سبق على أقوى العظام في الجسم البشري والآن سنتطرق بالذكر إلى أضعف العظام.

عظام العمود الفقري

تعتبر عظام العمود الفقري بشكل عام أضعف العظام الموجودة في الجسم البشري على الإطلاق وذلك على الرغم من كونها الجزء الأكبر المسؤول عن القوام والبنيان والوظائف الأخرى المتعلقة فيها أيضا في الجسم.

أما بالنسبة لعدد الفقرات العظمية كاملةً، فهي 24 فقرة تنقسم على الشكل التالي:

7 فقرات رقبية.

12 فقرة ظهرية.

5 فقرات مقابل البطن.

وتنفصل الفقرات عن بعضها بما يعرف بالأقراص المفصلية بين الفقرات ووظيفتها منع الاحتكاك أو الأذيات وتقليل الآلام.

العظم الدمعي

يعتبر أيضا هذا العظم أحد أصغر عظام الجسم وأكثرها ضعفا وهشاشةً، حيث تنتمي هذه العظام إلى عناصر الجمجمة العظمية، في المنطقة المحيطة للعين ومدارها.