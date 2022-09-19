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سلسلة هزات أرضية بعد زلزال ضرب تايوان

تاريخ النشر: 19/09/2022 - 09:40

سلسلة هزات أرضية بعد زلزال ضرب تايوان
جسر مهدوم في تايوان إثر زلزال (Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب

ضربت هزات ارتدادية جنوب شرق تايوان، الإثنين، بلغت قوة إحداها 5,5 درجات وشعر بها سكان العاصمة تايبيه، غداة زلزال عنيف تسبب بمقتل شخص وإصابة نحو 150 بجروح.

ووقعت آخر هزة قرابة الساعة 10,00 (2,00 ت غ) على مسافة 66 كيلومترا جنوب مدينة هواليان الساحلية وعلى عمق 13 كيلومترا، بحسب المعهد الأميركي للدراسات الجيولوجية الذي قدر قوتها بـ5,5 درجات.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية التايوانية أن قوة الهزة بلغت 5,9 درجات.

ويشهد جنوب شرق تايوان، وهي منطقة ريفية قليلة الكثافة السكانية، سلسلة من الهزات الأرضية منذ السبت.

ووقع زلزال عنيف، بعد ظهر الأحد، وبلغت قوته 6,9 درجات فدمر طرقات ومساكن في مدينة يولي حيث قتل شخص على الأقل.

وتمت إغاثة أربعة أشخاص بعد انهيار مبنى، فيما أعلنت السلطات إصابة 146 شخصا بجروح.

وتقع تايوان على "حزام نار" يشهد نشاطا زلزاليا كثيفا ويمتد عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادئ.

ولا تسفر معظم الزلازل سوى عن أضرار طفيفة غير أن الجزيرة شهدت في الماضي كوارث.

وضرب زلزال بلغت قوته 6,4 درجات هوالين السياحية عام 2018، ما أسفر عن مقتل 17 شخصا وإصابة نحو 300 بجروح.

وفي أيلول/سبتمبر 1999، أودى زلزال بقوة 7,6 درجات بنحو 2400 شخص في أسوأ كارثة طبيعية بتاريخ الجزيرة.

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#تايوان
#هزات أرضية في تايوان

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