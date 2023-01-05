دليلك الشامل عن كسوف الشمس

من المعروف أن الإنسان لا يجب أن ينظر إلى الشمس أبدا بشكل مباشر حتى خلال الكسوف (إلا ضمن اللحظة القصيرة التي يكتمل ضمنها الكسوف وبحذر شديد)، لأن النظر المباشر إليها قد يسبب ضررا دائما في الشبكية ووظائف العين. وفي حال النظر إلى الشمس مباشرة أو عبر وسائل غير مضمونة خلال الكسوف فيجب اللجوء إلى اختصاصي أمراض عيون وخصوصا إذا كانت هناك أعراضا متزايدة تتعلق بالقدرة على الرؤية.

ما هو كسوف الشمس؟

يحدث كسوف الشمس عندما يتوضع القمر بين كوكب الأرض والشمس، ما يسبب حجب أشعتها من وصول الأرض ويلقي بظلاله عليها. ويطلق اسم الكسوف الكامل على الكسوف عندما يقوم القمر بحجب الشمس بشكل تام إلى درجة حدوث ظلام نسبي على سطح الأرض. وفي هذه الحالة تبدو حلقة الشمس حول مجسم القمر وتشع فقط الطبقة الخارجية (كرورنا الشمس).

ويجب المعرفة أن الكسوف الكلي لا يظهر في كل مناطق الأرض وإنما قد يبدو الكسوف كليا في نقطة معينة وجزئيا في مناطق أخرى وذلك وفق زاوية الرؤية أو المكان الجغرافي للناظر.

أما بالنسبة للكسوف الجزئي فيحدث عندما يحجب القمر جزءا من الشمس فقط، علما أن النظر إلى الكسوف الجزئي بشكل مباشر قد يسبب ضررا بالغا على العين.

كيف يؤثر النظر إلى الكسوف على الرؤية؟

إن تعريض العين للشمس بدون الحماية المناسبة خلال الكسوف قد يؤدي إلى "عمى الكسوف" أو حروق الشبكية ويعرف أيضا باسم (Solar Retinopathy)، حيث قد ينتج عنه ضرر أو حتى تلف في خلايا الشبكية الموجودة في قعر العين المسؤولة عن نقل ما تراه العين إلى الدماغ.

قد يكون هذا الضرر مؤقتا أو دائما وقد لا يترافق مع أي ألم، كما أن أعراضه قد تبدأ بعد عدة ساعات أو عدة أيام من مشاهدة الكسوف بطريقة غير مناسبة.

ما هي الأعراض التي تترافق مع حروق الشبكية؟

في حال القيام بالنظر مباشرة إلى كسوف الشمس من دون اتخاذ الإجراءات المناسبة أو من دون استخدام الأدوات المطلوبة فقد تطرأ الأعراض التالية خلال الساعات أو الأيام التالية للكسوف:

فقدان الرؤية المركزية الناتجة عن تلف أو حرق الشبكية من جراء النظر المباشر إلى الشمس.

رؤية مشوشة.

اختلال في رؤية الألوان وتمييزها.

عند ملاحظة أي من الأعراض السابقة بعد حدوث الكسوف يُفضل مراجعة الطبيب المختص.

الطريقة الصحيحة لمشاهدة الكسوف

إن الوقت الوحيد الذي يعتبر خلاله النظر إلى قرص الشمس أثناء الكسوف هو لحظة الكسوف الكلي عندما يغطي القمر الشمس بشكل تام. وحتى خلال الكسوف الكلي عندما يكون من الآمن النظر إلى الشمس، يفضل أن يتم ذلك بحذر ولوقت قصير جدا لأنه لا يدوم لوقت طويل وإذا كان الشخص ينظر إلى الشمس عندما يبدأ القمر بالتحرك فإن ذلك قد يؤدي إلى حروق الشبكية وتلف مؤقت أو دائم فيها.

أما في الكسوف الجزئي فلا يجوز بأي حال من الأحوال النظر مباشرة إلى الشمس من دون المعدات اللازمة لذلك. يمكن التحضير لمشاهدة الكسوف عبر شراء أو صنع بعض المعدات التي تعتبر آمنة لمشاهدة الكسوف وتجدر استشارة طبيب العيون بكافة الأحوال قبل استخدام الأدوات التالية:

طريقة الورق المقوى المثقوب

تعتمد هذه الطريقة على رؤية صورة الكسوف على الأرض عبر صنع ثقب في لوح من الورق المقوى ووضعه على ارتفاع معين من الأرض ومشاهدة ضوء الضوء الشمس وهو يتلاشى شيئا فشيئا على الأرض. تعتبر هذه الطريقة آمنة تماما وهي الأرخص والأسهل إلا أنها غير فعالة في الكسوف الجزئي.

نظارات الكسوف

تباع نظارات مشاهدة الكسوف في المتاجر الكبرى وخصوصا عندما يكون هناك موعد قريب للأرض مع الكسوف. عند شراء هذه النظارات يجب التأكد أنها ذات نوعية جيدة ولا تسمح للأشعة بالمرور من العدسة وعدم وجود خدوش على سطحها.

طرق مستخدمة مع أنها غير جيدة لمشاهدة الكسوف

الهواتف الذكية

من الشائع استخدام الهواتف المحمولة أو الذكية لمشاهدة الكسوف وبهذه الطريقة لا ينظر الشخص إلى الشمس بشكل مباشر، ولكن يمكن أن ينظر الشخص إلى الشمس بهذه الطريقة عن طريق الصدفة كما أن هذه الطريقة قد تؤدي إلى أذية كاميرا الهاتف.

عدسة الكاميرات

يجب عدم النظر إلى الكسوف أبدا باستخدام عدسة الكاميرا العادية لأن ذلك يشبه إلى حد كبير النظر مباشرة إلى الشمس وقد يسبب حرق الشبكية.

فلتر التصوير غير الآمن

الفلتر الوحيد الآمن لرؤية كسوف الشمس هو الذي يصنع خصيصا لهذه الغاية، أما الفلاتر الأخرى التي تبدو وكأنها تفي بالغرض فهي غير مناسبة وتؤدي إلى حرق الشبكية.

كما لا يجب استخدام الفيلم الملون أو الفيلم الأبيض والأسود الذي لا يحتوي على الفضة في تركيبه وأفلام النيجاتيف القديمة التي تحمل صورا وصور الأشعة السينية والزجاج الملون والنظارات الشمسية العادية مهما بلغت جودتها وحتى المناظير المخصصة لمشاهدة الكسوف ذات الجودة المنخفضة.

ما هو خسوف القمر؟

بالرغم من وجود مصطلحين لظاهرتي الكسوف والخسوف في اللغة العربية، فباللغة الإنجليزية كلا الظاهرتين تدعيان "كسوفا" إلا أن واحدا منهما يدعى شمسي والآخر قمري.

مثل كسوف الشمس يحدث الخسوف عندما تصطف الكرة الأرضية والقمر والشمس بطريقة معينة ولكن في الخسوف تقف الأرض ما بين الشمس القمر فتحجب ضوء الشمس عنه على عكس الكسوف. ومثل الخسوف قد يكون الخسوف جزئيا فيختفي جزء من القمر تحت ظل الأرض أو قد يكون كليا فينحجب القمر بشكل تام تحت الظل.

هل خسوف القمر مؤذ للعين؟

على عكس الكسوف تتشتت الأشعة المؤذية للعين وتفقد قدرتها على حرق الشبكية في الخسوف ولذلك من الآمن النظر إلى القمر في كل أطوار ومراحل الخسوف.

لماذا كان القدماء يخافون من الخسوف؟

من الشائع في النصوص التاريخية أن نسمع بأن الناس كانوا يخافون من الخسوف ووصل الأمر ببعض الشعوب إلى إطلاق أساطير وخرافات وقرع الطبول أدوات المطبخ في هذه الحالة.

لكن السبب الذي جعل القدماء يخافون من الخسوف أكثر من الكسوف بالإضافة إلى جهلهم بالظواهر الطبيعية والفلكية، هو ببساطة قدرتهم على ملاحظة الخسوف وعدم قدرتهم على رؤية الكسوف إلا إذا كان كليا حيث يمكن الخلط بينه وبين تغطية السحب لقرص الشمس في الكثير من الأحيان.