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دراسة: ثلثا الأنهار الجليديّة في العالم ستزول بحلول عام 2100

تاريخ النشر: 06/01/2023 - 08:55

دراسة: ثلثا الأنهار الجليديّة في العالم ستزول بحلول عام 2100
("أ ب")
عرب ٤٨

خلصت دراسة علمية جديدة إلى أن ثلثي الأنهار الجليدية في العالم في طريقها إلى الزوال بحلول نهاية القرن في ظل الاتجاهات الحالية لتغير المناخ.

وأجرت الدراسة التي نشرت أمس الخميس في مجلة "ساينس"، تحليلا لجميع الأنهار الجليدية في العالم والتي يبلغ عددها 215 ألف نهر جليدي.

("أ ب")

وخلصت إلى أن هذه الأنهار تذوب بشكل أسرع مما كان يعتقد العلماء. لكن مدى سرعة ذوبانها يعتمد على مقدار ارتفاع درجة حرارة الكوكب.

وأوضحت الدراسة أنه لم يعد بالإمكان التحرك لإنقاذ العديد من الأنهار الجليدية الصغيرة، لأن الأوان قد فات بالفعل.

("أ ب")

كما تتوقع الدراسة الجديدة أن يتسبب الاحتباس الحراري العالمي في ذوبان ما بين 38 و64 تريليون طن متري من الجليد من الآن وحتى نهاية القرن، ما يعني إضافة 3.5 إلى 6.5 بوصة إلى مستويات سطح البحر.

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#الأنهار الجليدية
#التغير المناخي
#ارتفاع الحرارة
#الاحتباس الحراري

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