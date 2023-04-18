موسم حرائق الغابات: ما أسباب تزايد هذه الظاهرة؟

تعدّ حرائق الغابات كارثة طبيعيّة كبيرة تنتشر بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، وتؤثّر في كلّ من البيئات الطبيعيّة والبيئات الّتي من صنع الإنسان، ويمكن تعريف حرائق الغابات على أنّها حرائق غير مخطّطة وغير خاضعة للسيطرة تحدث في مناطق الغطاء النباتي

تمكّن رجاء الإطفاء في بلدة سيربير الفرنسيّة، من السيطرة على الحريق الهائل الذي اندلع في جبال البرينيه الشرقيّة جنوبيّ فرنسا، والذي أسفر عن تدمير نحو 930 هكتارًا من الغابات. وبدأت وسائل إعلام بالتحذير من الدخول في موسم حرائق الغابات، والذي أصبح مشهدًا مألوفًا كلّ عام.

وتعدّ حرائق الغابات كارثة طبيعيّة كبيرة تنتشر بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، وتؤثّر في كلّ من البيئات الطبيعيّة والبيئات الّتي من صنع الإنسان، ويمكن تعريف حرائق الغابات على أنّها حرائق غير مخطّطة وغير خاضعة للسيطرة تحدث في مناطق الغطاء النباتيّ، بما في ذلك الغابات والأراضي العشبيّة والأراضي الطبيعيّة أو الزراعيّة الأخرى، ولها تأثير مدمّر على البيئة، ممّا يؤدّي إلى فقدان الموارد الطبيعيّة والحياة البشريّة والممتلكات، ويتزايد معدّل حدوث حرائق الغابات في أجزاء كثيرة من العالم، مع مجموعة من العوامل الّتي تساهم في هذا الاتّجاه.

وأصبح من الملاحظ تزايد معدّلات حدوث حرائق الغابات في العالم، حيث أصبحت مصدر قلق بيئيّ واقتصاديّ كبير، فوفقًا لدراسة أميركيّة، فإنّ حرائق الغابات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتغيّرات المناخيّة وارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى التغيّؤرات في أنماط هطول الأمطار، وزيادة وتيرة الجفاف.

ويعدّ تغيّر المناخ أحد الأسباب المهمّة لحدوث حرائق الغابات، ممّا أدّى إلى تغيّرات في أنماط الطقس وزيادة تواتر حالات الجفاف. وفقًا لدراسة نُشرت نتائجها مؤخّرًا، إذ يرتبط التكرار المتزايد لحرائق الغابات في غرب الولايات المتّحدة بحدوث ظروف أكثر دفئًا وجفافًا، وهي نتيجة مباشرة لتغيّر المناخ، حيث خلصت الدراسة إلى أنّ المنطقة الّتي أحرقتها حرائق الغابات في غرب الولايات المتّحدة قد زادت بأكثر من 16000 كيلومتر مربّع منذ الثمانينيّات، وأنّ موسم الحرائق امتدّ لعدّة أشهر. تمّ ربط تغيّر المناخ أيضًا بتزايد حدوث حرائق الغابات في أجزاء أخرى من العالم، بما في ذلك أستراليا وأميركا الجنوبيّة وأفريقيا.

سبب آخر مهمّ لحرائق الغابات هو تغيير استخدام الأراضي، والّذي يشمل إزالة الغابات، والتوسّع الزراعيّ، والتحضّر. وفقًا لدراسة حديثة صادرة عام 2019 فإنّ حدوث حرائق الغابات أعلى في المناطق الّتي حدث فيها تغيّر كبير في استخدام الأراضي. وجدت الدراسة أنّه في المناطق الّتي حدث فيها انخفاض في ممارسات استخدام الأراضي التقليديّة، مثل إخماد الحرائق، زاد معدّل حدوث حرائق الغابات. ووجدت الدراسة أيضًا أنّه في المناطق الّتي حدث فيها تغيّر كبير في استخدام الأراضي، مثل التوسّع الحضريّ والتوسّع الزراعيّ، أصبحت حرائق الغابات أكثر تواترًا وشدّة.

وحسب دراسة أميركيّة أخرى نُشرت نتائجها عام 2017، فإنّ الإنسان يتسبّب بنحو 84٪ من جميع حرائق الغابات في الولايات المتّحدة، ووجدت الدراسة أنّ هذه الحرائق غالبًا ما كانت ناتجة عن سلوك غير مبال، مثل حرائق المعسكرات غير المراقبة والتدخين والألعاب الناريّة، ووجدت الدراسة أيضًا أنّ الحرق المتعمّد كان سببًا مهمًّا لحرائق الغابات، حيث يمثّل حوالي 20% من الحرائق الّتي يتسبّب فيها الإنسان، إذ يعتبر الحرق المتعمّد أيضًا سببًا مهمًّا لحرائق الغابات في أجزاء أخرى من العالم، بما في ذلك أستراليا وأوروبا.

وتتسبّب حرائق الغابات والغطاءات النباتيّة بآثار بيئيّة واقتصاديّة واجتماعيّة هائلة، إذ يمكن أن تؤدّي إلى فقدان الموارد الطبيعيّة، بما في ذلك الغابات وموائل الحياة البرّيّة. يمكن أن يكون لها أيضًا تأثير مدمّر على حياة الإنسان وممتلكاته، ممّا يؤدّي إلى خسارة المنازل والشركات والبنية التحتيّة، وحسب نتائج دراسة نُشرت عام 2019، فإنّه يمكن أن تكون التكاليف الاقتصاديّة لحرائق الغابات كبيرة، حيث تتراوح تقديرات تكلفة أضرار حرائق الغابات في الولايات المتّحدة من مليار دولار إلى 10 مليارات دولار سنويًّا. ووجدت الدراسة أيضًا أنّ التكاليف غير المباشرة لحرائق الغابات، مثل فقدان الإنتاجيّة والأضرار الّتي لحقت بصناعة السياحة، يمكن أن تكون كبيرة.

ويمكن تؤثّر حرائق الغابات أيضًا إلى حدّ بعيد على صحّة الإنسان، حيث يشكّل الدخان والملوّثات الأخرى المنبعثة في أثناء حرائق الغابات خطرًا على صحّة الجهاز التنفّسيّ، حيث يمكن أن يحتوي الدخان الناتج في أثناء حرائق الغابات على مجموعة من الملوّثات الضارّة، بما في ذلك الجسيمات، وأوّل أكسيد الكربون، والمركبات العضويّة المتطايرة، وحسب خبراء، فإنّ التعرّض لهذه الملوّثات يمكن أن يؤدّي إلى مشاكل صحّيّة في الجهاز التنفّسيّ والقلب والأوعية الدمويّة، بما في ذلك الربو والنوبات القلبيّة.