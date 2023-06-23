صاروخ "أريان 5" يستعد لمهمته الأخيرة.. وفراغ في الفضاء الأوروبي

تأتي هذه المهمة الأخيرة للصاروخ في مرحلة يعاني فيها قطاع الفضاء في أوروبا فراغا، إذ باتت القارّة شبه محرومة من بلوغ الفضاء بإمكاناتها الخاصة المستقلّة في انتظار بدء العمل بصاروخ "أريان 6".

حدّدت شركة "أريان سبايس" 4 تموز/يوليو تاريخا لإطلاق صاروخ "أريان 5" من كورو في غويانا الفرنسية في آخر مهمة فضائية له بعدما كان قد أرجأ إطلاقه في 15 حزيران/يونيو بسبب مُشكلة رُصدت فيه.

وستكون هذه المهمة المرتقبة الرحلة الـ117 والأخيرة للصاروخ الأوروبي الذي يُحال إلى التقاعد بعد 27 عاما من الخدمة.

وسينقل الصاروخ خلال هذه المهمة الفضائية قمرا اصطناعيا فرنسيا للاتصالات العسكرية (سيراكوز 4 ب) وقمرا اصطناعيا ألمانيا تجريبيا.

وحُدّدت نافذة الإطلاق بين الساعة 9:30 و11:30 مساءً بتوقيت غرينتش.

وأوضحت "أريان سبايس" أنّ العاملين التقنيين توصّلوا إلى حلّ المشكلة التي سُجّلت في 15 حزيران/يونيو.

وتأتي هذه المهمة الأخيرة للصاروخ في مرحلة يعاني فيها قطاع الفضاء في أوروبا فراغا، إذ باتت القارّة شبه محرومة من بلوغ الفضاء بإمكاناتها الخاصة المستقلّة في انتظار بدء العمل بصاروخ "أريان 6"، بينما تحتدم المنافسة في سوق الصواريخ التي تسيطر عليها شركة "سبايس إكس" الأميركية.

ويعود سبب ذلك إلى التوقف المفاجئ لاستخدام صواريخ سويوز الروسية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، مما خفّض من نشاط قاعدة كورو.

وما فاقم الوضع سوءا هو فشل الإطلاق التجاري الأول لصاروخ "فيغا سي" الإيطالي في كانون الأول/ديسمبر 2022 والتأخيرات التراكمية لمستقبل "أريان 6" الذي يُتوقّع أن يدخل الخدمة نهاية عام 2023 في أحسن الأحوال.

وبعد مهمّة "أريان 5" الأخيرة، لن تبقى سوى عملية إطلاق واحدة لـ"فيغا" مُرتقبة في أيلول/ديسمبر، وعودة مُحتملة لبرنامج "فيغا-سي" في نهاية العام.