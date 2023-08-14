الصين: إطلاق 5 أقمار اصطناعية للخدمات "التجارية" إلى الفضاء

أطلقت الأقمار الاصطناعية الخمسة التابعة لكوكبة الأقمار الاصطناعية الصغيرة (Head-3) في الساعة 13:32 بالتوقيت المحلي (17:32 بتوقيت غرينتش)، ودخلت المدار المخطط بنجاح، حسب المصدر نفسه.

أطلقت الصين 5 أقمار اصطناعية جديدة إلى الفضاء الإثنين بهدف توفير "الخدمات التجارية" للاستشعار عن بُعد، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية.

وذكرت وكالة "شينخوا" أن "الصين أطلقت بنجاح صاروخا حاملا من طراز ’كوايتشو-1 أيه’ لإرسال 5 أقمار اصطناعية جديدة إلى الفضاء من مركز ’شيتشانغ’ لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة ’سيتشوان’ جنوب غرب الصين".

وتم إطلاق الأقمار الاصطناعية الخمسة التابعة لكوكبة الأقمار الاصطناعية الصغيرة (Head-3) في الساعة 13:32 بالتوقيت المحلي (17:32 بتوقيت غرينتش)، ودخلت المدار المخطط بنجاح، حسب المصدر نفسه.

ويمثل هذا الإطلاق المهمة الـ27 لسلسلة الصواريخ الحاملة "كوايتشو-1 أيه".

وستستخدم الأقمار الاصطناعية بشكل أساسي لتوفير الخدمات التجارية للاستشعار عن بعد، ومن أجل "نظام أمن النقل المتكامل للأرض والبحر والجو والفضاء".