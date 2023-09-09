أكبر صاروخ في العالم ممنوع من الانطلاق نحو الفضاء.. ما السبب؟

قال مؤسس "سبيس إكس"، إيلون ماسك إنه أمر بتحسين الصاروخ الذي يبلغ طوله 120 مترا، وتدعيم منصة الإطلاق.

لحظة انفجار الصاروخ بعد إطلاقه (أ ب)

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية الجمعة أنه يتعين على شركة "سبايس إكس" اتخاذ سلسلة من الخطوات قبل أن تتمكن من إطلاق صاروخها الضخم مرة أخرى بعد أن انتهى ظهوره الأول بانفجار.

وقالت الإدارة إنها أغلقت تحقيقها في الإطلاق الأول الفاشل لـ"ستارشيب"، أضخم صاروخ في العالم والتابع لشركة "سبايس إكس"، وطلبت من الشركة اتخاذ 63 إجراء تصحيحيا والتقدم بطلب للحصول على ترخيص معدل قبل إطلاق الصاروخ مرة أخرى.

وقال مسؤول في الإدارة إن العديد من المشكلات أدت إلى انفجار أثناء إطلاق الصاروخ في نيسان/ أبريل الماضي، والذي أدى إلى تناثر قطع من الخرسانة والمعادن لآلاف الأمتار وخلف سحابة من الخرسانة المسحوقة التي انتشرت لكيلومترات حول الموقع.

وقالت "سبايس إكس" إن تسرب الوقود أثناء الإقلاع تسبب في اندلاع حريق في ذيل الصاروخ، ما أدى إلى قطع الاتصال بجهاز الحاسوب الرئيسي للرحلة وفقدان السيطرة.

وأضافت في بيان أن تلك الرحلة "قدمت العديد من الدروس المستفادة".

وعقب الحادث، قال مؤسس "سبيس إكس"، إيلون ماسك إنه أمر بتحسين الصاروخ الذي يبلغ طوله 120 مترا، وتدعيم منصة الإطلاق.

وتريد وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" استخدام "ستارشيب" لإعادة رواد الفضاء إلى القمر في غضون سنوات قليلة أخرى.

أما ماسك فيريد في نهاية المطاف بناء أسطول من المركبات الفضائية لنقل الأشخاص والإمدادات إلى المريخ.