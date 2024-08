علماء يعلنون عن اكتشاف المياه في مسامات الصخور على كوكب المرّيخ

توصّل عدد من العلماء إلى اكتشاف خزّان ماء سائل داخل شقوق ومسامّ الصخور وسط قشرة كوكب المرّيخ.

جاء ذلك نتيجة تحليلات ودراسات أجراها علماء بشأن بيانات مركّبة "إنسايت" التابعة لوكالة الفضاء الدوليّة "ناسا".

البيانات الّتي جمعتها المركبة "إنسايت" في المرّيخ طوال 4 سنوات بين عامي 2018 - 2022، أظهرت وجود اهتزازات في أعمال المرّيخ.

وأسفرت تحليلات ودراسات العلماء عن التوصّل إلى "إشارات زلزاليّة" للماء السائل في المرّيخ، إلى جانب توصّلهم إلى آثار مياه متجمّدة ومتبخّرة في الكوكب نفسه.

وفي حديثه لشبكة "بي بي سي" الإخباريّة عن الاكتشافات الجديدة، قال مايكل مانغا من جامعة كاليفورنيا بيركلي الأميركيّة، إنّ العلماء استخدموا نفس التقنيّات عند البحث عن الماء على كوكب الأرض.

وأضاف أنّ "خزّان الماء السائل على المرّيخ يقع على مسافة 10-20 كيلومترًا داخل الغلاف الخارجيّ الصخريّ للكوكب".

ونشرت نتائج الدراسة الّتي تتناول الاكتشاف الجديد، في مجلّة "وقائع الأكاديميّة الوطنيّة للعلوم" (Proceedings of the National Academy of Sciences).