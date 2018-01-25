الصين تنجح باستنساخ قردين

نجحت الصين باستنساخ قردين من نوع المكاك، للمرة الأولى في العالم، على طريقة النعجة دولي، في حين أكد العلماء المشاركون في التجربة أنها ستعود بالفائدة على دراسة الأمراض الجينية للبشر، من بينها السرطان والاضطرابات المناعية.

وأطلق فريق العلماء القائم على التجربة اسم "تشونغ تشونغ" على القرد الأول الذي ولد منذ ثمانية أسابيع، فيما تمت تسمية القرد المستنسخ الثاني الذي ولد منذ 6 أسابيع "هوا هوا".

#BREAKING: Meet Zhong Zhong and Hua Hua, the first monkey clones produced by somatic cell nuclear transfer, the method that made Dolly the sheep. https://t.co/jyjJ4Xeebj pic.twitter.com/Mh6QKeTJZH — Ajit Johnson (@ajitjohnson_n) January 24, 2018

وقال العلماء المشاركون في التجربة أن الاستنساخ تم من خلال زرع حمض نووي في خلية تم تعديل جيناتها الوراثية، وهدف التعديل إلى عدم وقف نمو الجنين.

وفي حين أكد العلماء أن هذه التجربة ستكون مفيدة في دراسة الأمراض البشرية، لا سيما السرطان الاضطرابات المناعية، عارض آخرون هذه الخطوة واعتبروها خطرًا على الأخلاق لأنها تقرب العلم من استنساخ البشر.

وصرح فريق العلماء الصيني الذي قام بالاستنساخ ان القردين ينموان نموًا طبيعيًا ويتغذيان بوساطة قنينة رضاعة، وأعلنوا انهم بصدد استنساخ المزيد من قردة المكاك في الفترة المقبلة.