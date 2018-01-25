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الصين تنجح باستنساخ قردين

تاريخ النشر: 25/01/2018 - 19:24

الصين تنجح باستنساخ قردين
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : رامي حيدر

نجحت الصين باستنساخ قردين من نوع المكاك، للمرة الأولى في العالم، على طريقة النعجة دولي، في حين أكد العلماء المشاركون في التجربة أنها ستعود بالفائدة على دراسة الأمراض الجينية للبشر، من بينها السرطان والاضطرابات المناعية.

وأطلق فريق العلماء القائم على التجربة اسم "تشونغ تشونغ" على القرد الأول الذي ولد منذ ثمانية أسابيع، فيما تمت تسمية القرد المستنسخ الثاني الذي ولد منذ 6 أسابيع "هوا هوا".

وقال العلماء المشاركون في التجربة أن الاستنساخ تم من خلال زرع حمض نووي في خلية تم تعديل جيناتها الوراثية، وهدف التعديل إلى عدم وقف نمو الجنين.

وفي حين أكد العلماء أن هذه التجربة ستكون مفيدة في دراسة الأمراض البشرية، لا سيما السرطان الاضطرابات المناعية، عارض آخرون هذه الخطوة واعتبروها خطرًا على الأخلاق لأنها تقرب العلم من استنساخ البشر.

وصرح فريق العلماء الصيني الذي قام بالاستنساخ ان القردين ينموان نموًا طبيعيًا ويتغذيان بوساطة قنينة رضاعة، وأعلنوا انهم بصدد استنساخ المزيد من قردة المكاك في الفترة المقبلة.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الصين
#استنساخ
#قردة
#مكاك

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