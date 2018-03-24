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نفوق عدد كبير من الحيتان بعد جنوحها لشاطئ بأستراليا

تاريخ النشر: 24/03/2018 - 10:51

نفوق عدد كبير من الحيتان بعد جنوحها لشاطئ بأستراليا
(رويترز)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

قال مسؤولون اليوم السبت، إن أكثر من 150 حوتا ينتمي للنوع الطيار قصير الزعنفة كانت قد جنحت إلى شاطئ في ولاية استراليا الغربية، نفقت جميعها باستثناء ستة وذلك رغم جهود من السلطات ومرتادي الشاطئ لإنقاذها.

وجنحت هذه الحيتان إلى الشاطئ في خليج هاملن، على بعد 315 كيلومترا جنوبي بيرث عاصمة الولاية بين 22 و23 مارس آذار الجاري.

وحاولت السلطات وأطباء بيطريون وسكان محليون كانوا يرتادون الشاطئ إنقاذ 15 من هذه الحيتان المهاجرة في المياه الضحلة ولكن تم النجاح في إعادة سبعة فقط منها مرة أخرى إلى المياه.

وقالت متحدثة باسم إدارة التنوع البيولوجي والحفاظ على الطبيعة والجذب في ولاية استراليا الغربية إن حوتا واحدا جنح إلى الشاطئ مرة أخرى وتعين قتله بشكل رحيم. وحتى الآن، يبدو أن الحيتان الستة الباقية نجت، برغم قول مسؤول إن هذه الحيتان قد تحاول الجنوح إلى الشاطئ في موقع آخر.

ويزن الحوت الطيار، وهو من عائلة الدلافين، ما بين طن واحد وأربعة أطنان، وهو ما يمثل تحديا لوجيستيا للمسؤولين المحليين الذين يعملون الآن على التخلص من جيفها.

وفي حين أن الحيتان تجنح بشكل معتاد إلى شاطئ الشريط الساحلي خلال هجرتها بين مناطق التغذية في القطب الجنوبي والمياه الشمالية الأكثر دفئا حيث تربي صغارها، فإن هذا العدد الكبير هذه المرة غير معتاد.

وسبق أن جنح عدد قياسي من الحيتان الطيارة طويلة الزعانف في عام 1996، عندما تقطعت السبل بعدد 320 حوتا في شمال خليج هاملن حيث نفقت لاحقا.

وتم تحذير السكان المحليين والسياح بأهمية البقاء بعيدا عن المياه بسبب احتمال تزايد أسماك القرش التي تجذبها الحيتان النافقة. وتم إغلاق الشاطئ مؤقتا خلال تخلص السلطات من الحيتان النافقة.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#حيتان
#نفوق حيتان

من عرب 48

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