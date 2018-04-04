اكتشاف آثار نادرة لأقدام ديناصورات على جزيرة سكاي الأسكتلندية

قال علماء، أمس الثلاثاء، إنه تم اكتشاف عشرات من آثار أقدام الديناصورات تعود إلى نحو 170 مليون عام على جزيرة سكاي الأسكتلندية مما يعطي لمحة مهمة عن العصر الجوراسي الأوسط.

وقال ستيف براسات من كلية علوم الأرض التابعة لجامعة أدنبره: "كلما بحثنا على جزيرة سكاي وجدنا المزيد من آثار أقدام الديناصورات" مُضيفا: "يسجل هذا الموقع الجديد نوعين مختلفين من الديناصورات، وهما نوع له عنق طويل وقريب من البرنتوصور ونوع بأسنان حادة وقريب من تي ريكس، كانت تتحرك حول بحيرة ضحلة عندما كان الجو في اسكتلندا أكثر دفئا وكانت الديناصورات في بداية طريقها للهيمنة على العالم".

وقالت الجامعة على موقعها الإلكتروني إن الكشف له أهمية عالمية لأنه من الأدلة النادرة على الحقبة الجوراسية الوسطى التي لا توجد مواقع حفريات كثيرة في العالم تؤرخ لها، مبينة أنه كان من الصعب دراسة آثار الأقدام بسبب ظروف المد وتأثير عوامل التعرية وتغيُّر التضاريس.

وتمكن الباحثون من تحديد مسارين للديناصورات بالإضافة إلى الكثير من آثار الأقدام المتفرقة، مُستخدمين صورا التقطتها طائرات بدون طيار لرسم خارطة للموقع كما التقطت صور أخرى باستخدام مجموعتي كاميرات وبرمجيات مصممة للمساعدة في وضع نمط لآثار الأقدام.

ونشرت الدراسة التي أجرتها جامعة ادنبره ومتحف ستافين والأكاديمية الصينية للعلوم في دورية الجيولوجيا الأسكتلندية.