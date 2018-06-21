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ملايين الأطفال البريطانيين عُرضة لمستويات ضارة من التلوث

تاريخ النشر: 21/06/2018 - 20:25

ملايين الأطفال البريطانيين عُرضة لمستويات ضارة من التلوث
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨ / رويترز
تحرير: باسل مغربي

كشف تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" اليوم الخميس، أن ثلث الأطفال في بريطانيا الذين يُقَدَّر عددهم بنحو 4.5 مليون يعيشون في مناطق تعاني من مستويات ضارة من التلوث.

وأعلنت الحكومة البريطانية الشهر الماضي عن خطط لمكافحة تلوث الهواء بعد أن قالت المفوضية الأوروبية؛ إنها ستشكو بريطانيا وخمس دول أخرى بالاتحاد الأوروبي إلى محكمة العدل الأوروبية بسبب عدم احترامها لضوابط جودة الهواء.

وقالت اليونيسف إن الخطط لا تتقدم بالشكل الكافي ودعت إلى توفير مزيد من التمويل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للمساعدة في خفض التلوث بالمناطق الأشد تضررا.

وقال التقرير: "وفق خطط الحكومة لجودة الهواء فإن المستويات غير الآمنة للتلوث في نحو 71 بالمئة من بلدات ومدن المملكة المتحدة ستظل غالبا على هذا الوضع لمدة 12 عاما أخرى".

 

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#يونيسيف
#بريطانيا
#التلوث
#الأطفال والتلوث

من عرب 48

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