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اليابان: وفاة 14 شخصا جرّاء الحر الشديد

تاريخ النشر: 17/07/2018 - 17:40

اليابان: وفاة 14 شخصا جرّاء الحر الشديد
(Pixabay) توضيحية
عرب ٤٨ / رويترز
تحرير: خالد السيد

عانت اليابان من عدّة ظواهر طبيعية خلال الأسبوعين الماضيين، أثرت على مجرى الحياة الطبيعي في بعض المناطق، فبعد أن اجتاحتها الفيضانات التي أدت إلى سقوط ما يزيد عن 200 ضحيّة، تأتي الآن موجة حر شديدة الوطأة.

وقالت وسائل إعلام يابانية، اليوم الثلاثاء، أن 14 شخصا على الأقل، قضوا منذ أول أمس الأحد، إثر الموجة الحارة الشديدة التي تسود البلاد من الأسبوع وعرقلت عمليات الإنقاذ في المناطق التي تضررت بفعل السيول من الأسبوع الماضي.

وقالت هيئة الأرصاد اليابانية إن درجات الحرارة ازدادت عن 39 درجة مئوية في بعض المناطق الداخلية مصحوبة برطوبة عالية، يوم أمس الإثنين.

اليابان: ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات إلى 199 وعشرات المفقودين
إضافة إلى الضحايا الـ199 قالت السلطات إنها لا تملك أي معلومات عن عشرات الأشخاص في وقت تحدثت وسائل إعلام محلية عن وجود زهاء ستين مفقودا
 

وذكرت تقارير إعلامية أن ما لا يقل عن 14 شخصا لاقوا حتفهم بسبب الحرارة خلال مطلع الأسبوع، بينهم امرأة في التسعينيات عثر عليها فاقدة الوعي في حقل. ويعالج آلاف آخرون في مستشفيات من مشاكل صحية مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.

واشتدت الحرارة في المناطق غير الساحلية مثل مقاطعة جيفو حيث بلغت درجات الحرارة 39.3 درجة مئوية في بلدة إيبيجاوا أمس أيضًا، وهي الأعلى على مستوى البلاد. وسجلت العاصمة طوكيو درجات حرارة بلغت 34 درجة مئوية في اليوم ذاته.

وبلغت درجات الحرارة في بعض المناطق التي شهدت سيولا جارفة 34.3 درجة مئوية اليوم الثلاثاء، الأمر الذي شكل خطرا على العسكريين والمتطوعين الذين يعملون على إزالة الطين والأنقاض.

وكان قد توفي 48 شخصا، العام الماضي، بسبب ارتفاع درجات الحرارة القاسي خلال الفترة من أيار/مايو إلى أيلول/سبتمبر منهم 31 في تموز/يوليو، وذلك وفقا لبيانات هيئة مكافحة الحرائق والكوارث.

 


#الحر الشديد
#اليابان
#موجة حر
#ظواهر طبيعية

من عرب 48

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