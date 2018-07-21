الذكرى الـ49 لأول هبوط بشري على سطح القمر

شهد مساء أمس الجمعة، احتفالَ وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، بذكرى مرور 49 عامًا على تسجيل أول هبوطٍ بشري على سطح القمر.

وأعلنت الوكالة، في بيان، سلسلةً من الأحداث لإحياء الذكرى السنوية لأول هبوط على سطح القمر.

وفي 20 تموز 1969، نجحت المركبة الفضائية "أبولو11" في إيصال أول بشري إلى القمر، بعد 4 أيام من انطلاقها من الأرض.

وعلى متن المركبة، كان يوجد رائد الفضاء "نيل إيه. أرمسترونج"، وقائد وحدة القيادة والقائد مايكل كولينز، وطيار الوحدة القمرية، إدوين ألدرين جونيور.

واستحضرت "ناسا" أول كلام إنساني يصل من سطح القمر، حين نجح الفريق في الهبوط على سطحه، والذي كان العبارة التالية: "هنا قاعدة السكون، النسر هبط".

كما لفتت الوكالة الأميركية إلى عودة رواد الفضاء إلى الأرض ومعهم 47 مادة من سطح القمر، لتحليلها لمزيد من الاستكشافات.

واستحضرت أيضا كلمة الراحل نيل أرمسترونغ، الذي أصبح في 21 تموز 1969، أول إنسان تطأ قدمه سطح القمر، حين قال: "نغادر كما جئنا، وبمشيئة الله سوف نعود بالسلام والأمل للبشرية جمعاء. التوفيق لطاقم أبولو".