الصين تحتاج مبلغًا ضخمًا لمعالجة تلوث الأنهار

تحتاج الصين، في مساعيها لمحاربة التلوّث، إلى أكثر من تريليون يوان (148 مليار دولار) لبناء شبكة ضخمة من خطوط أنابيب مياه الصرف الصحي لتقليل التلوث الكبير في الأنهار بالبلاد، بحسب ما قال مسؤول بوزارة البيئة، اليوم الخميس.

توضيحية (pixabay)

وبمقتضى خطة عمل للتعامل مع التلوث المائي، كانت قد نُشِرت عام 2015، فإن المدن الصينية مطالَبة بخفض ما تصفه السلطات بالمياه السوداء ذات الرائحة الكريهة في أنهار البلاد، إلى أقل من 10 في المئة من الممرات المائية بحلول عام 2020.

وقال مدير إدارة المياه في وزارة البيئة للصحافيين، تشانغ بو، إن الصين ما تزال بحاجة لبناء أنابيب مياه صرف أخرى بطول 400 ألف كيلومتر، بتكلفة ثلاثة ملايين يوان لكل كيلومتر واحد.