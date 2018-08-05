اكتشافُ تمثال جديد لأبو الهول في مصر

قال مدير عام آثار الأقصر، محمد عبد العزيز، اليوم الأحد، إنه تم اكتشاف تمثال جديد لأبي الهول، بطريق الكباش الأثري الذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك.

وأوضح أن العمل جارٍ لرفع التمثال المُكتَشَف، دون الكشف عن أبعاد حجمه، قائلًا إنه "عبارة عن جسم إنسان ورأس أسد، حيث إنه لا يمكن استخراجه لحظة اكتشافه مباشرة، وذلك لطبيعة البيئة التي كان موجودا بها".

ودعت وزارة الآثار الزوار لزيارة طريق الكباش؛ لمشاهدة التمثال المكتشف.

ويُعدّ "أبو الهول" تمثالا لمخلوق أسطوري بجسم أسد ورأس إنسان، تقع النسخة المعروفة منه بمنطقة أهرامات الجيزة (غرب القاهرة)، وهو أقدم المنحوتات الضخمة المعروفة، وأشهرها في العالم. يبلغ طوله 73.5 مترا، وعرضه 6 أمتار، وارتفاعه 20.22 متر، ويعتقد أن قدماء المصريين بنوه في عهد الفرعون خفرع قبل الميلاد.

يُذكر أن مصر، تشهد من وقت لآخر الإعلان عن اكتشافات أثرية؛ حيث تزخر البلاد بآثار تعود لعهد قدماء المصريين الذين بنوا الأهرامات، إحدى عجائب الدنيا السبع القديمة.