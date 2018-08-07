  2. علوم وتكنولوجيا
  3. علوم

دراسة: "الدفيئة العالمية" نحو مرحلة لا رجعة فيها

تاريخ النشر: 07/08/2018 - 09:01

دراسة: "الدفيئة العالمية" نحو مرحلة لا رجعة فيها
توضيحية (Pixabay)
عرب ٤٨/ رويترز
تحرير: مرح الأنوار

تنبأ تقرير حول بحث بيئي نشر يوم أمس، الاثنين، بدخول العالم إلى مرحلة تسبب فيها الدفيئة العالمية برفع درجات الحرارة ما بين 4 و5 درجات عن معدلها العام، حتى في حال تمّ العمل بموجب أهداف تقليص الانبعاثات الاتفاق العالمي للمناخ.

والاتفاق العالمي بشأن تخفيف الانبعاثات، ويالذي يسمى باتفاق باريس للمناخ هو اتفاقية وقعت عليها نحو 200 دولة عام 2015، بهدف الحد من ارتفاع درجات الحرارة نتيجة الاحتباس الحراري، ملتزمةً بالتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة، حتّى لا ترتفع أكثر من درجتين عن معدلاتها ما قبل الثورة الصناعية، والتي يعتقد أنها حدًّ فاصل في تاريخ ارتفاع درجات الحرارة في العالم.

موجات الحر تجتاح مساحات أوروبية واسعة
لا تزال العديد من البلدان تعاني من موجة الحر التي تجتاح مساحات شاسعة من أوروبا، والتي يقول العلماء إنها تشير إلى تأثير التغير المناخي الذي أحدثه الإنسان، ويمكن أن يصبح أكثر شيوعا في المستقبل.
 

يأتي التقرير وسط موجة حر شهدت ارتفاع درجات الحرارة إلى أعلى من 40 درجة مئوية في أوروبا هذا الصيف، مما تسبب في جفاف وحرائق غابات، بما في ذلك حرائق في اليونان في تموز/ يوليو الماضي أودت بحياة 91 شخصًا.

ويقول التقرير إنّ من غير الواضح ما إذا كان من الممكن للمناخ العالمي أن "يستقر" بشكل آمن قرب مستوى يزيد درجتين عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية أو ما إذا كان هذا قد يطلق عمليات أخرى قد تؤدي إلى مزيد من الارتفاع في درجة حرارة الكوكب حتى لو توقف العالم عن إطلاق الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

ويطرح الباحثون الذين أعدوا البحث معطيات تؤكد أنّ متوسط درجات الحرارة يزيد في الوقت الحالي بمقدار درجة مئوية عن مستواه في فترة ما قبل الثورة الصناعية ويرتفع بمقدار 0.17 درجة كل عشر سنوات، مرجحين أن يحدث تغير مفاجئ إذا تم اجتياز الحد الحرج.

وقالت الدراسة إن تعاظُم فرص تجنب الدخول في حالة "الدفيئة" هذه يقتضي ما هو أكثر من مجرد تقليص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. كما أشارت إلى الحاجة الماسّة لتحسين إدارة الغابات والإدارة الزراعية وإدارة التربة والحفاظ على التنوع الحيوي والتقنيات التي تزيل غاز ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي وتخزنه تحت الأرض، على سبيل المثال لا الحصر.

وقال بعض الخبراء في تعليقهم على البحث إن ارتفاع درجة حرارة الأرض بشكل خارج السيطرة لا يزال غير مؤكد ولكنه ليس مستبعدًا.

 


#الدفيئة العالمية
#المناخ
#الاحتباس الحراري

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

جوجل تٌطلق نسخة أندرويد الجديدة تحت اسم "باي"
جوجل تٌطلق نسخة أندرويد الجديدة تحت اسم "باي"

2018-08-06

عمالقة التكنولوجيا تضيق الخناق على متطرف أميركي
عمالقة التكنولوجيا تضيق الخناق على متطرف أميركي

2018-08-06

السعودية تدخل غينيس... هل ستُنهي التكنولوجيا الحوادث المميتة في الحج؟
السعودية تدخل غينيس... هل ستُنهي التكنولوجيا الحوادث المميتة في الحج؟

2018-08-06

الأكثر قراءة

المبادرة المصرية المعدلة بشأن المصالحة تتوافق مع مطالب عباس

المبادرة المصرية المعدلة بشأن المصالحة تتوافق مع مطالب عباس

2018-08-06
تحليلات إسرائيلية: الموساد وراء اغتيال العالم السوري أسبر

تحليلات إسرائيلية: الموساد وراء اغتيال العالم السوري أسبر

2018-08-06
السعودية تطرد السفير الكندي وتجمّد العلاقات التجارية

السعودية تطرد السفير الكندي وتجمّد العلاقات التجارية

2018-08-06
تهديد نتنياهو لإيران: باب المندب شريان حياة مركزي لإسرائيل

تهديد نتنياهو لإيران: باب المندب شريان حياة مركزي لإسرائيل

2018-08-06
خاص | طاطور: لست نادمة وسأخرج من السجن أكثر قوة وثباتا

خاص | طاطور: لست نادمة وسأخرج من السجن أكثر قوة وثباتا

2018-08-06