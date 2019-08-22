حرائق هائلة في غابات الأمازون: الدخان يعتم مدنا كبرى

ما زالت غابات الأمازون المطيرة تشتعل منذ نحو ثلاثة أسابيع، حتّى غطّت أعمدة الدّخان الأسود مدينة ساو باولو في البرازيل، وهي أكبر مدينة في النّصف الغربيّ من الكرة الأرضية، معتمةً سماءها في وضح النّهار أوّل أمس الثلاثاء، كما وصلت الحرائق إلى درجة رصد أعمدة الدّخان المتصاعدة من الفضاء عبر الأقمار الصّناعيّة.

saw this on tumblr, needed to share :))



The pictures below show the city of São Paulo and how bad the fog is affecting them. pic.twitter.com/PwkDyjKYTJ — nic (@dsophiiaa) August 21, 2019

وقد شهدت البرازيل أكثر من 72 ألف حريق حتى الآن هذا العام، بزيادة نسبتها نحو 84 بالمئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، كان أكثر من نصفهم في منطقة الأمازون، وفق ما نقلته صحيفة "ذا غارديان" عن المعهد الوطني لأبحاث الفضاء في البرازيل.

حد الدمار بلغ الفضاء الخارجي.. حرائق هائلة تلتهم غابات الأمازون #PrayforAmazonas pic.twitter.com/X5qNdhq8kE — قناة الجزيرة (@AJArabic) August 22, 2019

ويشكّل احتراق غابات الأمازون، الّتي يطلق عليها لقب "رئتي الأرض"، كابوسًا مرعبًا لسكّان الكوكب، أمام تردّي الوضع البيئي ومحاولات التّهرّب الدّوليّة من المسؤوليّة العالميّة في محاولة تلافي الأخطار الّتي يتسبّب بها الاحتباس الحراريّ، إذ أنّ غابات الأمازون تلعب دورًا مركزيًّا في امتصاص قدرٍ كبيرٍ من انبعاثات غازات الدفيئة، فيما تشكّل الحرائق المشتعلة فيها الآن انبعاثًا جديدًا وضخمًا للغازات نحو الغلاف الجوّي، فحرق غابة يرسل عمودًا من الكربون في الجو، مما يؤدي إلى تفاقم الاحتباس الحراري.

وبالفعل، واجه الكوكب عدّة حرائق هائلة منذ بداية الصّيف في عدّة غابات بمناطق مختلفة من العالم هذا الصّيف، أبرزها في ألاسكا وسيبيريا وحتى في غرينلاند، والآن في الأمازون.

ووجّه الرئيس البرازيلي، جير بولسونارو، أصبع الاتّهام إلى الجماعات البيئية بإشعال الحرائق في منطقة الأمازون، وهو ما فسّرته صحيفة "ذا غارديان" على أنّه محاولةٌ لتجاهل الانتقادات الموجّهة لضعف سياسته وعدم قدرته على حماية أكبر الغابات المطيرة في العالم، إذ جاءت هذه الحرائق بعد تقارير نشرت خلال الشّهر الماضي حول زيادة معدّلات قطع الأشجار وإزالة الغابات، مبيّنةً أنّ المزارعين كانوا يمتلكون الجرأة لتطهير أراضي الغابة واستغلالها في تربية الماشية، نظرًا لحرص سياسة الحكومة البرازيلية الجديدة على فتح المنطقة أمام النشاط الاقتصادي.

وعلى الرّغم من ضخامة الحرائق وحجم الأخطار الّتي تهدّد البيئة بسببها، إلّا أنّ هناك صمتًا عالميًّا، أو على الأقلّ، نشاطًا لا يتناسب مع حجم القضيّة، وهو ما دفع الكثيرين من الناشطين البيئيّين والناشطين عبر وسائل التّواصل الاجتماعيّ لمقارنة ردود الفعل على حرائق "رئتي الأرض" مع ردود الفعل على الحريق في كاتدرائيّة نوتردام في باريس.

When Notre Dame was burning the world stopped. Billionaires and politicians emptied their pockets to help rebuild. Meanwhile the amazon has been burning for three weeks. The difference is, we don't get to build a new earth. When it's gone, it's gone. #PrayforAmazonas pic.twitter.com/o3GC59PHLu — Francis Maxwell (@francismmaxwell) August 21, 2019

فعندما اندلع حريق في كاتدرائية نوتردام في باريس في شهر نيسان/ أبريل الماضي، تم إطلاع العالم على الكارثة في غضون ثلاث ساعات من أول شعلة، وتدفقت التبرعات في جميع أنحاء العالم بمعدل سريع، وتم جمع أكثر من مليار دولار في يومين فقط.

في المقابل، تشتعل غابات الأمازون منذ ثلاثة أسابيع، دون أن تعكس الأخبار المنشورة في وسائل الإعلام الكبرى ووكالات الأنباء حجم الدّمار وما يهدّد به من خطر على الكوكب.