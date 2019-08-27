الروبوت الروسي الشبيه بالإنسان يصل محطة الفضاء الدولية

التحمت كبسولة فضائية روسية، الثلاثاء، بالمحطة الفضائية الدولية بعد محاولة فاشلة الأسبوع الماضي، ليصل بذلك أول روبوت شبيه بالإنسان والمُسمّى فيدور، للمحطة، وفق ما أوردت وكالة "أسوشييتد برس" للأنباء.

وقالت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، إن الكبسولة التي تحمل الروبوت وشحنات أخرى التحمت مع المحطة في ساعة مبكرة من صباح اليوم بتوقيت موسكو، وسيقوم فيدور باختبارات لمدة أسبوعين على متن المحطة الدولية.

VIDEO: An unmanned spacecraft carrying Russia's first humanoid robot to be sent into orbit successfully docks at the International @Space_Station, following a failed attempt over the weekend. #Fedor #SkybotF850 pic.twitter.com/AKNz68IuOF — AFP news agency (@AFP) August 27, 2019

والطريف في الأمر أن الروبوت فيدور غرّد على تويتر عند وصوله قائلا: "آسف على التأخير. علقت في الطريق. جاهز للعمل الآن".

وانطلقت الكبسولة يوم الخميس الماضي ضمن اختبارات مركبة فضائية جديدة من المتوقع أن تحل محل المركبة "سويوز- إف جي" العام المقبل، لكنها فشلت في الالتحام، لكنها وصلت أخيرا بأمان.