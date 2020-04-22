بحث يحذر من نتائج كارثية إثر تراجع الجليد بالقطب الشمالي

أفاد بحث حديث شاركت فيه 21 منظمة عالمية أن مستوى الجليد بالمحيط المتجمد الشمالي سينخفض إثر الاحتباس الحراري، وذلك من شأنه أن يُغرق الكرة الأرضية بأكملها.

وتضمن البحث الذي نشر في دورية (Geophysical Research Letters)، دراسة 40 نموذج مناخي مختلف، وتوصل الباحثون نتيجة لذلك إلى خلاصة مفادها أن المحيط المتجمد الشمالي سيصبح على الأرجح خاليا من الجليد خلال فصول الصيف قبل عام 2050.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن الباحثون نسبوا هذا التراجع في حجم الجليد إلى تسارع معدلات الاحتباس الحراري، هذا إلى جانب ارتفاع درجة الحرارة بالقطب الشمالي إلى درجتين.

واعتبر قائد المجموعة البحثية المتخصصة بالجليد البحري في جامعة هامبورغ الألمانية ديرك نوتز، النتائج صادمة ومثيرة، مضيفا أنه "لو انخفضت الانبعاثات العالمية سريعا وبدرجة كبيرة، وثبت معدل الاحتباس الحراري عند أقل من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل عصر الصناعة، فلن يمنع ذلك اختفاء الجليد البحري للقطب الشمالي في فصل الصيف، حتى قبل حلول عام 2050".