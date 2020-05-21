  2. علوم وتكنولوجيا
  3. علوم

للمرة الأولى: العلم يتمكن من تصوير ولادة كوكب جديد

تاريخ النشر: 21/05/2020 - 12:15

للمرة الأولى: العلم يتمكن من تصوير ولادة كوكب جديد
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨

توصّل فريق من علماء الفلك في جامعة باريس للعلوم والآداب في فرنسا إلى رصد دليل مباشر على تكوّن كوكب جديد في مدار نجم حديث التّكوين على بعد ما يقارب 520 سنة ضوئية، للمرّة الأولى في تاريخ العلم.

وتمكّن الفريق الأوروبي من رصد قرص كثيف من الغبار والغاز عبر استخدام التلسكوب الكبير "فيلت" التابع للمرصد الجنوبي الأوروبي في تشيلي، ومن خلاله لاحظ الباحثون وجود هيكل حلزوني مع انحناءٍ بالقرب من مركز النجم.

وأوضح الباحثون أنّ هذا "الانحناء" اللامع الذي يمكن رؤيته قريبا من مركز النجم "آيه بي. أوريغاي" حديث التكوين، ناتج على الأغلب من الغاز والغبار معًا.

وعبر توظيف الفريق أداة "سفير" في التلسكوب "فيلت" لالتقاط صور للنجم "آيه بي. أوريغاي"، والتي تظهر "دوامة الغبار" التي تسببها ولادة الكوكب الجديد، بسبب تصادم الجسيمات الموجودة في أقراص الغبار والغاز، والتصاقها أثناء دورانها حول النجم، وهذا ما يمكن أن يشكل عالما جديدا.

ووفق ما أورده الباحث في مختبر الفيزياء الفلكية ببوردو في فرنسا، وإيمانويل دي فولكو، وأحد الباحثين في الدراسة، فإن ما يسمى بظاهرة "الركل" تسبب اضطرابات في القرص في شكل موجة. عندما يدور الكوكب الجديد حول النجم حديث التكوين، فإنه يتسبب في تشكيل الغاز والغبار المحيط به في ذراع حلزوني، ويقول الفريق إن هذه الموجة تشبه إلى حد ما أثر قارب على بحيرة؛

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#علم الفضاء
#كواكب
#كوكب جديد
#نجم
#مجموعة شمسية

حوارات

حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل
حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل

2020-05-16

حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"
حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"

2020-05-09

حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة
حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة

2020-05-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أنتاركتيكا تكتسي بـ"اللون الأخضر".. بسبب موجات الحرارة العالية
أنتاركتيكا تكتسي بـ"اللون الأخضر".. بسبب موجات الحرارة العالية

2020-05-21

المدعي العامّ الأميركي يطالب شركة "آبل" بالتعاون ضد الإرهاب
المدعي العامّ الأميركي يطالب شركة "آبل" بالتعاون ضد الإرهاب

2020-05-20

دراسة: ثاني أكسيد الكربون في أدنى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية
دراسة: ثاني أكسيد الكربون في أدنى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية

2020-05-20

الأكثر قراءة

عباس: أصبحنا في حل من كل الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وأميركا

عباس: أصبحنا في حل من كل الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وأميركا

2020-05-20
تشكيك إسرائيلي بجدية أقوال عباس حول وقف التنسيق الأمني

تشكيك إسرائيلي بجدية أقوال عباس حول وقف التنسيق الأمني

2020-05-20
بايدن:

بايدن: "على إسرائيل أن تكف عن تهديدها بتنفيذ مخطط الضم"

2020-05-20
الباقورة: الشرطة الإسرائيلية تطلق النار على مواطن أردني

الباقورة: الشرطة الإسرائيلية تطلق النار على مواطن أردني

2020-05-20
الصحة الإسرائيلية: وفيات كورونا ترتفع لـ279 وتسهيلات إضافية الأسبوع المقبل

الصحة الإسرائيلية: وفيات كورونا ترتفع لـ279 وتسهيلات إضافية الأسبوع المقبل

2020-05-20